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Матч против Руха стал для Сидорчука 200-м в рамках УПЛ
Юбилейный поединок для капитана "бело-синих"
Олександр Приходько
В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает львовский "Рух".
Хозяев на этот поединок в качестве капитана вывел полузащитник Сергей Сидорчук. Для 29-летнего хавбека этот поединок стал 200-м в рамках УПЛ. Сидорчук провел свой первый матч в национальном первенстве Украины в августе 2009-го года в футболке запорожского "Металлурга".
В текущем сезоне Сергей провел 29 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:ФК "Динамо"
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