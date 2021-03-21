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Матч против Руха стал для Сидорчука 200-м в рамках УПЛ

Премьер-лига
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Юбилейный поединок для капитана "бело-синих"

Матч против Руха стал для Сидорчука 200-м в рамках УПЛ

Олександр Приходько

Новина українською

В матче 19-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" принимает львовский "Рух".

Хозяев на этот поединок в качестве капитана вывел полузащитник Сергей Сидорчук. Для 29-летнего хавбека этот поединок стал 200-м в рамках УПЛ. Сидорчук провел свой первый матч в национальном первенстве Украины в августе 2009-го года в футболке запорожского "Металлурга".

В текущем сезоне Сергей провел 29 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Динамо"

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