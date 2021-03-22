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"Не думаю, что дончане нас недооценили". Хавбек Львова - о матче с Шахтером
Назарий Ныч подвел итоги 19-го тура УПЛ
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Нападающий "Львова" Назарий Ныч прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (3:2) в 19-м туре Премьер-лиги.
"Несмотря на то, что играли с чемпионом, мы очень рассчитывали разжиться очками. Ведь необходимо побыстрее выкарабкаться со дна турнирной таблицы. Поэтому с мотивацией проблем не было. Не думаю, что дончане нас недооценили, тем более, что они задействовали практически сильнейший состав. Была ли стимуляция со стороны конкурентов "Шахтера"? Не знаю. В нашей ситуации важно самим находить выход из создавшегося положения.
Что касается забитого мяча, то мне обманными движениями удалось ввести в заблуждение двух центральных защитников "Шахтера" и оказавшись один на один с вратарем дончан выиграть эту дуэль. Кстати, в похожем стиле я уже забивал "Ворскле".
Этот гол хочу посвятить своим одноклубникам, которые предстали монолитным коллективом и считаю, что на победу наиграли. И еще я очень благодарен харьковским болельщикам за поддержку. Сразу после финального свистка я презентовал им свою футболку", - сказал Ныч.
Напомним, что 22-летний футболист отличился забитым голом во втором тайме.
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