"Не думаю, что дончане нас недооценили". Хавбек Львова - о матче с Шахтером

Нападающий "Львова" Назарий Ныч прокомментировал победу над донецким "Шахтером" (3:2) в 19-м туре Премьер-лиги.

"Несмотря на то, что играли с чемпионом, мы очень рассчитывали разжиться очками. Ведь необходимо побыстрее выкарабкаться со дна турнирной таблицы. Поэтому с мотивацией проблем не было. Не думаю, что дончане нас недооценили, тем более, что они задействовали практически сильнейший состав. Была ли стимуляция со стороны конкурентов "Шахтера"? Не знаю. В нашей ситуации важно самим находить выход из создавшегося положения.

Что касается забитого мяча, то мне обманными движениями удалось ввести в заблуждение двух центральных защитников "Шахтера" и оказавшись один на один с вратарем дончан выиграть эту дуэль. Кстати, в похожем стиле я уже забивал "Ворскле".

Этот гол хочу посвятить своим одноклубникам, которые предстали монолитным коллективом и считаю, что на победу наиграли. И еще я очень благодарен харьковским болельщикам за поддержку. Сразу после финального свистка я презентовал им свою футболку", - сказал Ныч.