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Шепелев провел свой 100-й матч в УПЛ, Бущан - 50-й
Юбилейным стал матч с Рухом
fcdynamo.kiev.ua
Матч 19-го тура УПЛ
Так, матч против "Руха" стал 50-м в национальных чемпионатах для голкипера киевлян Георгия Бущана. Все эти поединки он провел в составе киевского "Динамо". По этому показателю он догнал сразу трех игроков - Виталия Реву, Аруну Лукмана и Дерлиса Гонсалеса.
Динамовцы не пропустили, а это значит, что Георгий провел 24-й "сухой" поединок в УПЛ, опередил Игоря Кутепова и шагнул на пятую строчку в истории клуба в национальных чемпионатах по этому показателю.
Впереди Георгия лишь 4 голкипера - Александр Шовковский (233 "сухих" матча), Максим Коваль (36), Виталий Рева (30) и Денис Бойко (29).
Также поединок стал для полузащитника "Динамо" Владимира Шепелева юбилейным, сотым в УПЛ.
Это достижение покорилось воспитаннику "Динамо" в 23-летнем возрасте.
Шепелев дебютировал в Премьер-лиге 25 февраля 2017 года, в возрасте 19-ти лет.
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