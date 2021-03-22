Шепелев провел свой 100-й матч в УПЛ, Бущан - 50-й

Матч 19-го тура УПЛ "Динамо" – "Рух" (3:0) стал юбилейным сразу для двух игроков киевлян.

Так, матч против "Руха" стал 50-м в национальных чемпионатах для голкипера киевлян Георгия Бущана. Все эти поединки он провел в составе киевского "Динамо". По этому показателю он догнал сразу трех игроков - Виталия Реву, Аруну Лукмана и Дерлиса Гонсалеса.

Динамовцы не пропустили, а это значит, что Георгий провел 24-й "сухой" поединок в УПЛ, опередил Игоря Кутепова и шагнул на пятую строчку в истории клуба в национальных чемпионатах по этому показателю.

Впереди Георгия лишь 4 голкипера - Александр Шовковский (233 "сухих" матча), Максим Коваль (36), Виталий Рева (30) и Денис Бойко (29).

Также поединок стал для полузащитника "Динамо" Владимира Шепелева юбилейным, сотым в УПЛ.

Это достижение покорилось воспитаннику "Динамо" в 23-летнем возрасте.

Шепелев дебютировал в Премьер-лиге 25 февраля 2017 года, в возрасте 19-ти лет.