Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милько: В матче с Зарей показали, что Колос - не мальчики для битья
Колос впервые в своей истории обыграл Зарю
koloskovalivka.com
Хавбек "Колоса" Вадим Милько прокомментировал
"Заря" – хорошая команда, мы ее уважаем, но не боялись. Дали бой и заслуженно победили.
Если посмотреть на турнирную таблицу и игру "Зари", думаю, показали, что мы – не мальчики для битья и выиграли", – сказал Милько.
Напомним, что после этой победы "Колос" поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. "Заря" занимет третье место.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Espreso.TV
Популярное сейчас
- Украинский форвард Нюрнберга принял решение выступать за сборную Германии - источник
- Селезнев: Кто должен платить мне зарплату? Костышин или президент Колоса?
- Тайсон одной ногой в Интернасьонале, у Динамо новые конкуренты в борьбе за Ловрича. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Тайсон об инциденте с дублем: Я поспорил с Каштру
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...