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Милько: В матче с Зарей показали, что Колос - не мальчики для битья

Премьер-лига
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Колос впервые в своей истории обыграл Зарю

Милько: В матче с Зарей показали, что Колос - не мальчики для битья

koloskovalivka.com

Новина українською

Хавбек "Колоса" Вадим Милько прокомментировал победу своей команды над "Зарей" (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

"Заря" – хорошая команда, мы ее уважаем, но не боялись. Дали бой и заслуженно победили.

Если посмотреть на турнирную таблицу и игру "Зари", думаю, показали, что мы – не мальчики для битья и выиграли", – сказал Милько.

Напомним, что после этой победы "Колос" поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. "Заря" занимет третье место.

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В статье: Заря (Луганск) Вадим Милько Колос (Ковалевка)
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Источник:
Espreso.TV

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