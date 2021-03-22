Милько: В матче с Зарей показали, что Колос - не мальчики для битья

Хавбек "Колоса" Вадим Милько прокомментировал победу своей команды над "Зарей" (1:0) в матче 19-го тура УПЛ.

"Заря" – хорошая команда, мы ее уважаем, но не боялись. Дали бой и заслуженно победили. Если посмотреть на турнирную таблицу и игру "Зари", думаю, показали, что мы – не мальчики для битья и выиграли", – сказал Милько.

Напомним, что после этой победы "Колос" поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице УПЛ. "Заря" занимет третье место.