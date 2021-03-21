Колос - Заря 1:0. Без борьбы за серебро

После поражения "Зари" неделю назад, многие смирились с фактом, что два первых места традиционно будут разыграны между главными украинскими командами. Луганский коллектив отправили бороться за бронзу, и в этой битве они казались явными фаворитами. Но за два часа до начала игры в Ковалевке, свой вклад внес донецкий "Шахтер", уступив "Львову". Киевское "Динамо" оторвалось неприлично далеко, но теперь над "горняками" нависла новая угроза - нужно было отстоять серебро от посягательств "Зари". Победа над "Колосом" возвращала луганчан в конкурентную борьбу.

Как понять, что тебя боятся и уважают? Соперники перед матчем с тобой меняют тактику, делая упор на оборону. Именно так и поступил Руслан Костышин, решив, что в сегодняшнем матче "Колосу" будет комфортнее сыграть в три центрбека - Черноморец, Петров, Новак. Достаточно необычное решение, которое могло поставить в тупик Скрипника. Виктор Анатольевич также подкорректировал состав, не забыв об ошибках в матче с "Динамо" - в запасе остались Вернидуб и Фаворов, а в атакующую зону был добавлен Громов. Аллахяр и Гладкий так и остались парой нападающих.

Можно сказать, что в первом тайме команды играли по условиям "Колоса", который диктовал свои правила - много борьбы, медленный темп. Гости держали мяч под контролем, но свои атаки в привычном стиле строить у луганчан не получалось. Наиболее опасные моменты возникали во время контратак, при которых хорошо смотрелись Кочергин и Аллахяр. А вот у Гладкого, который должен был борьбу навязать, игра шла не лучшим образом.

Ввязавшись в игру соперника, "Заря" не только ничего не показывала в атаке. Фаворит еще и пропустил к концу первого тайма. Причем и не скажешь о какой-то вселенской несправедливости. "Колос" может не особо стремился играть в атаке, но постоянно давил на оборону соперника, заставляя тех ошибаться. Гол пришел после атаки по правому флангу - Кравченко классно прострелил в штрафную, Золотов увел за собой Абу Ханну, оставив простор для Лысенко. Опытный нападающий имел сразу несколько секунд, чтобы мяч принять, прицелиться и пробить. Нам кажется, что при Вернидубе бы такого не было. Мы говорим, если что, о Виталии, который сегодня оказался в запасе.

После свистка на перерыв, выявить сильнейшего в кулачном бою хотели Громов и Богданов, но товарищи по команде этого сделать не позволили. Причина потасовки осталась за кадром, но уровень накала в матче был обозначен. Если "Заря", как мы говорили вначале, могла вернуться в битву за серебро, то "Колос", в случае победы, мог обойти "Александрию", сократив до минимума отставание от "Десны". Отсюда и тактика Костышина на вторую половину - только оборона и редкие контратаки. Свои моменты ковалевцы имели - активным был Чурко, который дважды проверял реакцию Василя. Голкипера дважды справился, параллельно громко указывая партнерам на ошибки. Сегодня в обороне луганчане играли не лучшим образом.

У "Зари" в атаке проблем было предостаточно. Стартовый набор игроков, выбранный Скрипником, себя не оправдал, и только после выхода Кабаева и Шахаба, гостям удалось ускорить темп и действовать немного агрессивнее. Особенно старался Захеди, который, видя успехи Аллахяра, решил доказать, что у "Зари" два сильних иранца. Красивым вышел у Шахаба удар через себя, которому совсем немного не хватило точности. А жаль, конечно. Такие голы - украшение любого чемпионата. Но все это были редкие вспышки. Большую часть времени второго тайма "Колос" надежно держал оборону, в то время как "Заря" так и поняла, как играть против защитной схемы Костышина.

Финальный свисток, который зафиксировал викторию "Колоса", обозначил две вещи. Первая - "Заря" вновь упустила шанс побороться за что-то большее, чем третье место. Подобно Икару, команда Скрипника, подлетая близко к солнцу, каждый раз обжигает крылья и падает все ниже. В случае победы сегодня, луганский клуб сокращал бы отрыв от "горняков" до четырех очков, имея к тому же игру в запасе. Но отставание по-прежнему равно семи балам.

У "Колоса" в это самое время дела идут отлично. Команда Костышина уходит на международную паузу на чистом шестом месте, отставая от четвертой строки лишь на два пункта. Как мы видим, Ковалевке понравились еврокубки. Хотят повторить успех. Своим отношением к делу они это заслужили.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Денис Романов (Днепр)

Колос - Заря 1:0

Гол: Владимир Лысенко 42

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Евгений Исаенко 85), Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Денис Костышин (Евгений Смирный 75), Вячеслав Чурко (Олег Ильин 75), Никита Кравченко, Николай Золотов, Андрей Богданов (Мамаду Ламин Данфа 85), Евгений Задоя (Вадим Милько 28)

Заря: Никола Василь, Жуниор Рейс (Андрейс Цыганикс 69), Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Шахаб Захеди 69), Джоель Абу Ханна (Максим Казаков 85), Дмитрий Иванисеня, Егор Назарина, Артём Громов (Владислав Кабаев 69), Владлен Юрченко, Аллахяр

Предупреждения: Денис Костышин 37, Николай Золотов 60 - Владислав Кочергин 35, Егор Назарина 50, Аллахяр 86