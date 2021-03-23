Неудавшийся задум Рябоконя и разочарование игрой в Коваливке. Эксперты о 19-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Закарпатья", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят черту под очередным туром чемпионата Украины, в котором, кажется закончилась чемпионская гонка и обострилась конкуренция за место в еврокубках.

"Десна" - "Днепр-1" 0:2

Александр Севидов: Не каждому удается в Чернигове обыгрывать крепкую и добротную "Десну". Но "Днепр-1" организованной игрой это заслужил, и назвать победу неожиданной никак не получится. Но и сказать, что "северяне" заслуживали поражения, тоже не скажешь. Хозяева создали достаточно моментов, и при счете 0:0, и когда проигрывали 0:1, но реализация в данном матче хромала. Днепряне выдержали стартовое давление и темп, хорошо выходили в атаку. Именно после таких двух быстрых контратак и забили свои мячи. Первый гол получился спонтанным. Чуже оказался в окружении трех защитников, выкрутился, забив в ближний угол вратаря. Хорват показал индивидуальные качества, и можно отметить, это хорошее приобретение для команды.

"Десна" рассчитывала на блицкриг, забить гол и взять игру под свой контроль. Рябоконь поставил пять атакующих игроков, но без навыков игры в обороне. Затем правильно сориентировался, заменив Чепурненко, так как через его зону в середине поля шли провалы, что давало гостям возможность проводить контратаки.

Нужно отметить, наконец, по сравнению с тем, что раньше было, "Днепр-1" наладил игру в обороне. Даже когда у их ворот были моменты, то выручал Юрчук - лучший игрок этого матча. А если этого не делал вратарь, то ему на помощь приходил "надежный друг" – стойка. Но и этот Фарт нужно заслужить. Все в игре сложилось, поэтому и случилась победа, с которой днепряне закономерно поднимаются со дна турнирной таблицы. У команды есть потенциал, хороший равноценный запас игроков, и по подбору футболистов она превосходит "Минай", "Ингулец", "Рух", поэтому вряд ли ей грозит вылет из элиты.

фото - СК Днепр-1

У "Десны" вроде есть игра, но нет результата. Если бы черниговцы забили первыми, наверняка был бы другой сценарий, и окончательный исход поединка. Но раз не забили, второй не реализовали, пыл иссяк, а "Днепр" побежал и победил. Пока прет, нужно этим пользоваться. Получилась не вымученная и не случайная, а трудовая победа.

"Мариуполь" - "Минай" 0:0

Сергей Шебек: Ничья для "Миная" сродни победе. Команда явно преодолела 1 500 километров с одной целью - не проиграть и не пропустить. Если бы первыми пропустили, то ни ресурса, ни качества игры у закарпатцев нет - команда не способна была бы отыграться. Просто в этот день впереди некому было забивать. Василий Кобин решил сыграть без нападающих, что говорило об игре только в обороне. Закарпатцы за 90 минут смогли создать что-то наподобие полумомента в первом тайме, но Маембе запорол атаку, пробив мимо и коряво.

А вот "Мариуполь" был ближе к победе, но не реализовал созданные моменты. На 31-й минуте Мишнев выходил один на один, но вратарь выручил. Во втором тайме азовцы также имели два момента, но технический брак игроков не позволил добыть домашних три очка.

А если говорить о самой игре, то она была серой, будничной как многие матчи нашего чемпионата и низкого качества. Игроки допускали много брака, наблюдалась суета, где не было места мастерству. С таким соперником как "Минай" нужно дома выдавливать победы. Если не обыгрывать такого уровня команду, то где же брать очки?

"Ворскла" - "Олимпик" 3:0

Александр Севидов: Опять грустная игра со стороны "олимпийцев", которых полтавчане разобрали на части. А для "Ворсклы" это был уникальный матч, что ни момент, то гол. Ладно, команда создает за игру 6-7 моментов, и забивает из них три. "Олимпик" ничего не создал, поэтому и забивать не приходилось. У команды наблюдается обреченность и какая-то пустота. Юрию Калитвинцеву не позавидуешь - четыре поражения, и следующая игра в Александрии. Они должны пройти через эти испытания, но на данный момент очень непростая ситуация. А ведь "Олимпик" в осенней части играл неплохо, выдавая порой качественные матчи. Сейчас этого и близко нет. Даже гол престижа не смогли забить, а это говорит о психологическом подавленном состоянии.

Фото - ФК Ворскла

Встречались команды двух лучших друзей, где Юрий Максимов "обидел" своего друга Юрия Калитвинцева, обыграв его с крупным счетом. Что интересно! "Ворскла" до этого играла в три защитника, но Максимов поменял схему на четыре, а "Олимпик" наоборот действовал всегда в четыре, но решил именно в Полтаве поэкспериментировать и перешел на игру в три. Тактика Максимова сработала лучше – три забили, ноль пропустили.

"Ингулец" - "Александрия" 1:0

Александр Севидов: Видимо, за счет хорошей атмосферы внутри команды петровцы постепенно набирают свои очки. Что бросается в глаза, пока мяч в воздухе, футболисты лежат на газоне. А если серьезно, то нужно признать заслуженную победа "Ингульца", потому что александрийцы ничего не показали. Так беззубо сыграть в атаке, претендуя на Лигу Европы, это не допустимо. Можно бесконечно повторять, нет Ковальца, нет креатива, некому связать игру, и в концовке сделать решающею передачу. "Ингулец" забил и умело закрылся в обороне с одной целью – не пропустить. Сумели засушить игру, а если забивают, то это для них большой бонус. Три очка добыли кровью и потом. "Александрия" ничего не смогла и не предприняла для того, чтобы победить. И не надо никаких отговорок, мол, поле тяжелое или другие причины. По агрессии хозяева превзошли оппонента, у них было больше желания победить и они достигли своей цели.

"Львов" - "Шахтер" 3:2

Сергей Шебек: Видно, что внутренние дрязги в команде переносятся на футбольное поле. Ничто не проходит бесследно. "Шахтер" давно уже находится в игровом кризисе, что и подтвердил этот поединок. Пропустить три мяча от аутсайдера, не проиграть случайно 0:1, а именно получить в свою торбу столько, значит дела очень печальны. Слабая игра защиты - в этом и есть главная причина фиаско. Хотя до игры никто не мог и подумать о таком результате.

В начале матча после неиспользованных двух голевых моментов Мораесом, подумалось, сколько же сегодня забьют донетчане, и как долго сможет продержаться "Львов". Правда, никто и не мог представить, а сколько же "горняки" пропустят? Но первая контратака хозяев с выходом один на один с вратарем (Ныч не использовал, Трубин спас) должна была насторожить "горняков".

"Шахтер" сбросил скорости, и как в последнее время начал играть вальяжно, полустоя, перекатывая мяч, таким образом, убаюкав себя. И тут же идеальная вторая контратака "Львова" закончилась голом Альваро. Вскоре Соломон за счет мастерства забил классный гол с угла штрафной удар с обводкой под дальнюю штангу. Такие голы - это украшение футбола. Он был лучшим в составе "Шахтера", забив два мяча, но этого не хватило даже для ничьей.

То, что не смог сделать Ныч в первом тайме, он завершил в начале второго. А при счете 2:2 Шина в очередной раз показал слабость игры защиты "Шахтера" убежал на рандеву с вратарем, заработал пенальти и сам же его реализовал, забив ржавый гвоздь в безвольную игру действующего чемпиона. Более того, за пять минут до окончания матча Ныч имел шанс довести счет до неприличного, но не реализовал момент.

Да, когда счет стал 3:2, "Шахтер" насел на ворота соперника, хотел уйти от позора, но львовяне сражались как истинные львы, одержав нет, не сенсационную, а логичную и заслуженную победу. Они своим характером и самоотверженностью, да и хорошей организацией игры были награждены за это.

"Динамо" - "Рух" 3:0

Александр Севидов: "Динамо" победило на классе. Первый тайм прошел практически без моментов, "Рух" смог выстоять, учитывая не реализованный динамовцами пенальти. Хотя киевляне владели полным территориальным и игровым преимуществом, но ничего серьезного не создали. С началом второго тайма гости попытались активизироваться, но после пропущенного мяча "Рух" рухнул и рассыпался. Команда остановилась, не оказывая никакого сопротивления. "Динамо" без проблем довело матч до крупного счета, что говорить о несопоставимости на данный момент уровня мастерства команд.

"Колос" - " Заря" 1:0

Александр Севидов: "Колос" вышел на игру не проиграть! И это видно было по их неуверенным действиям, нервными передачами, которые были неудобные для партнеров. Что касается "Зари", то осталась некая недосказанность. Вроде и атакуют, имеют преимущество, все правильно делают, но последней и точной передачи нет, не могли распорядиться атаками в завершающей фазе. Что-то пошло не так, просто команда сыграла не в такт.

первом тайме "Заря" больше владела мячом, больше атаковала, но получила гол в свои ворота. Во втором тайме "Колос" ведя в счете сыграл от обороны на контратаках и дотянул матч до победы. В общем, сама игра двух команд не впечатлила, ведь ожидали увидеть большего, и оба коллектива не показали все свои возможности. Действовали в среднем темпе, и матч смотрелся скучновато. Это не лучшая их игра. "Колос" вымучил победу, им больше повезло. Таков уровень нашего чемпионата, если команды, претендующие на место в еврокубках, выдают такое серое шоу.