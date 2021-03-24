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Лавриненко рассказал, сколько очков нужно Ингульцу для сохранения прописки в УПЛ
Осталось набрать еще 6 пунктов
Главный тренер "
"Поскольку плотность среди аутсайдеров очень высокая и принимая во внимание, что им еще встречаться между собой и поэтому без потерь не обойдется, то, думаю, что 25 очков для сохранения места в классе сильнейших должно хватить", – сказал Лавриненко.
Отметим, что на данный момент команда из Петрово идет на 9-м месте в УПЛ, имея в активе 19 очков.
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