Лавриненко рассказал, сколько очков нужно Ингульцу для сохранения прописки в УПЛ

Главный тренер " Ингульца " Сергей Лавриненко рассказал, сколько команде из Петрово нужно набрать очков, чтобы остаться в УПЛ на следующий сезон.

"Поскольку плотность среди аутсайдеров очень высокая и принимая во внимание, что им еще встречаться между собой и поэтому без потерь не обойдется, то, думаю, что 25 очков для сохранения места в классе сильнейших должно хватить", – сказал Лавриненко.

Отметим, что на данный момент команда из Петрово идет на 9-м месте в УПЛ, имея в активе 19 очков.