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Минай в ближайшее время официально назначит Севидова главным тренером
Опытный тренер попробует вытянуть закарпатцев из болота
В среду 24 марта стало известно об отставке Василия Кобина. Специалист покинул пост главного тренера "
В тот же день СМИ стали писать о том, что команду может принять известный украинский тренер Александр Севидов.
Данную информацию подтверждает и "Трибуна". Более того, источник пишет, что стороны уже договорились о сотрудничестве.
Официально тренера представят в ближайшее время.
Напомним, что в УПЛ Александр Севидов работал с донецким "Металлургом", "Карпатами", "Металлистом" и "Мариуполем".
После 18 туров "Минай" набрал 14 очков в текущем сезоне УПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице.
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