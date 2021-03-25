Минай в ближайшее время официально назначит Севидова главным тренером

В среду 24 марта стало известно об отставке Василия Кобина. Специалист покинул пост главного тренера " Миная " по обоюдному согласию с руководством клуба.

В тот же день СМИ стали писать о том, что команду может принять известный украинский тренер Александр Севидов.

Данную информацию подтверждает и "Трибуна". Более того, источник пишет, что стороны уже договорились о сотрудничестве.

Официально тренера представят в ближайшее время.

Напомним, что в УПЛ Александр Севидов работал с донецким "Металлургом", "Карпатами", "Металлистом" и "Мариуполем".

После 18 туров "Минай" набрал 14 очков в текущем сезоне УПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице.