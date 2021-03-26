Караваев: Сидорчук здорово кричал, я давал на его команду

Хавбек сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью (1:1) с Францией в отборочном матче к ЧМ-2022 .

"Вдвойне приятно начинать с положительного результата на выезде. Большая заслуга тренерского штаба, так как разбирали соперника очень тщательно. Объясняли нам, как нужно сыграть. Теория подтвердилась результатом – это очень здорово.

Самый тяжелый день – второй после матча, нужно хорошо восстановиться. Хорошо, что следующая встреча через три дня на четвертый, а не через два на третий. Есть на один день больше, чтобы восстановиться. Думаю, к матчу с финнами подойдем в оптимальных кондициях.

Я видел, что Сидорчук забил спорный мяч. Нужно было его выгрызать, как у нас говорят. Когда мяч уже был у меня под контролем, я искал, кому отдать передачу. Серега очень здорово кричал раза два или три, я слышал «Кара, Кара, дай». Я уже больше давал на его команду, постарался дать удобно, на одно касание. В итоге он так очень хорошо пробил, что мяч залетел в ворота. Он всегда так точно направляет, особенно в этом сезоне старается часто так бить, чем доставляет много проблем вратарям", - сказал Караваев.