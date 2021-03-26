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Караваев: Сидорчук здорово кричал, я давал на его команду

Премьер-лига
(1 голосов)

Гол вышел хоть и спорный, но рабочий

Караваев: Сидорчук здорово кричал, я давал на его команду

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничью (1:1) с Францией в отборочном матче к ЧМ-2022.

"Вдвойне приятно начинать с положительного результата на выезде. Большая заслуга тренерского штаба, так как разбирали соперника очень тщательно. Объясняли нам, как нужно сыграть. Теория подтвердилась результатом – это очень здорово.

Самый тяжелый день – второй после матча, нужно хорошо восстановиться. Хорошо, что следующая встреча через три дня на четвертый, а не через два на третий. Есть на один день больше, чтобы восстановиться. Думаю, к матчу с финнами подойдем в оптимальных кондициях.

Я видел, что Сидорчук забил спорный мяч. Нужно было его выгрызать, как у нас говорят. Когда мяч уже был у меня под контролем, я искал, кому отдать передачу. Серега очень здорово кричал раза два или три, я слышал «Кара, Кара, дай». Я уже больше давал на его команду, постарался дать удобно, на одно касание. В итоге он так очень хорошо пробил, что мяч залетел в ворота. Он всегда так точно направляет, особенно в этом сезоне старается часто так бить, чем доставляет много проблем вратарям", - сказал Караваев.

Напомним, что уже 28 марта Украина в рамках отбора ЧМ-2022 сыграет в Киеве с Финляндией, а 31-го примет Казахстан.

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В статье: Украина Франция Александр Караваев
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Комментарии (2)
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tartar (Львів)
26.03.2021 в 17:04
Здорово постьобся про точність удару
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Мирослав (Львів)
26.03.2021 в 16:57
Цікаво, у чому ж, на думку копіпастера, гол є "спірним"? Просто суперкомп'ютер під назвою "Сидорчук" (напевно, спеціаліст по більярду) так наніс удар, щоб м'яч від стовпчика під назвою "Кімпембе" залетів якраз в кутик воріт.
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