Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Сидорчук здорово кричал, я давал на его команду
Гол вышел хоть и спорный, но рабочий
facebook.com/andriy.pavelko
Хавбек сборной Украины Александр Караваев прокомментировал
"Вдвойне приятно начинать с положительного результата на выезде. Большая заслуга тренерского штаба, так как разбирали соперника очень тщательно. Объясняли нам, как нужно сыграть. Теория подтвердилась результатом – это очень здорово.
Самый тяжелый день – второй после матча, нужно хорошо восстановиться. Хорошо, что следующая встреча через три дня на четвертый, а не через два на третий. Есть на один день больше, чтобы восстановиться. Думаю, к матчу с финнами подойдем в оптимальных кондициях.
Я видел, что Сидорчук забил спорный мяч. Нужно было его выгрызать, как у нас говорят. Когда мяч уже был у меня под контролем, я искал, кому отдать передачу. Серега очень здорово кричал раза два или три, я слышал «Кара, Кара, дай». Я уже больше давал на его команду, постарался дать удобно, на одно касание. В итоге он так очень хорошо пробил, что мяч залетел в ворота. Он всегда так точно направляет, особенно в этом сезоне старается часто так бить, чем доставляет много проблем вратарям", - сказал Караваев.
Напомним, что уже 28 марта Украина в рамках отбора ЧМ-2022 сыграет в Киеве с Финляндией, а 31-го примет Казахстан.
Популярное сейчас
- Стала известна причина замены Серхио Рамоса в перерыве поединка с греками
- Севидов практически в Минае, Назаренко продлевает контракт. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Шахтер не готов платить 10 млн за Винисиуса, реформа финансового фэйр-плей. Главные новости за 25 марта
- Селезнев и Алиев встретились в Киеве - ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
Новости по теме
- 22:47 Украинские Караваев: Шевченко сразу дал понять, что с Францией будем играть по-другому
- 12:01 Зарубежные Другая игра в сравнении с последним приездом команды Шевченко. Обзор СМИ после матча Франция - Украина
- 11:30 Зарубежные Это не автогол: в УЕФА записали взятие ворот Льориса в актив Сергея Сидорчука