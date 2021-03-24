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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отбор ЧМ-2022. Франция - Украина 1:1. Когда не стыдно, а радостно

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В матче против сложного соперника Украина берет очки

Отбор ЧМ-2022. Франция - Украина 1:1. Когда не стыдно, а радостно

Фото - uefa.com / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация ЧМ-2022. Группа D. Первый тур
Франция. Сен-Дени. "Стад де Франс"
Арбитр в поле - Тобиас Штиллер (Германия)

Франция - Украина 1:1
Голы: Гризманн 19 - Преснель Кимпембе 57 (автогол)

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Коман (Дембеле 63), Канте, Рабьйо, Мбаппе (Марсьяль 77) - Гризманн, Жиру (Погба 63)

Украина: Бущан - Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Шапаренко (Зубков 86), Малиновский, Сидорчук (Коваленко 79), Зинченко - Яремчук (Мораес 72)

Предупреждение: Павар 30

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В статье: Украина Франция
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Комментарии (21)
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C_Ballack (Днепр)
24.03.2021 в 23:43
Переиграл Шева тактически соперника. Но брака у наших конечно ппц..)) Шапаренко удивил, уровень!!
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alex.belogubko (одесса)
24.03.2021 в 23:43
это туши свет --не ожидали -не стояли а всё время в движении --Шева не хватает Буяльского
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0
0
ГенриВол (Волочиськ)
24.03.2021 в 23:43
Не очікувано, але приємно
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0
0
ВЛАДИМИР ФКМЗ (Запорожье)
24.03.2021 в 23:43
и это после 7-1 работа над ошибками у Шевы норм
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.03.2021 в 23:43
Погба после финального свистка взял Бущана за руку - хотел посмотреть в лицо нашему вратарю.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.03.2021 в 23:42
я же говорил что будет 1-1) молодчики. конечно, случай помог, но без самоотдачи команды результата бы не было
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0
0
Igor.ko (Львів)
24.03.2021 в 23:42
А я б назвав огляд "Так гартується сталь!" Вітаю всіх з ПЕРЕМОГОЮ. Дякую всім гравція і Шеві )
Ответить
0
0
butre (мама)
24.03.2021 в 23:42
Ну что критики Шевы, любители Буяльского, засуньте-ка языки в ж***!
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+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.03.2021 в 23:42
Прекрасно!
Ответить
+3
0
Justise (Львів)
24.03.2021 в 23:42
Чесно кажучи не вірив в позитивний результат...а тепер ще й обідно, за пропущений з офсайду..
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+3
0
Alex.696 (Немирів)
24.03.2021 в 23:43
І гри рукою Грізмана. Полюбляють французи це діло: Анрі, Грізман)))
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0
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
24.03.2021 в 23:42
Я в шоці! Дуже енергогазатратно і дисципліновано! Просто молодці!
Ответить
+2
0
avatar
RockNRoLLa (IF)
24.03.2021 в 23:42
Прекрасно, тепер повторімо відбір на Євро
Ответить
+1
0
vlotko (Броди)
24.03.2021 в 23:41
Караваєв - кращий. Зіграли в раціональний футбол. Молодці.Сподівався на гірше.
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+4
0
Alex.696 (Немирів)
24.03.2021 в 23:41
Якщо чесно, то трохи несподівано. Але дуже приємно! Браво!
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+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
24.03.2021 в 23:41
Просто знімаю шляпу. МОЛОДЦІ!!!
Ответить
+2
0
KpaMapb (Краматорск)
24.03.2021 в 23:40
Браво сборная! Браво Шевченко!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.03.2021 в 23:40
жаль, что вар в ковалёвке застрял
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+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
24.03.2021 в 23:40
БОМБА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+3
0
Djon (Киев)
24.03.2021 в 23:40
МОЛОДЦІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.03.2021 в 23:39
нормально!
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+3
0


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