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Отбор ЧМ-2022. Франция - Украина 1:1. Когда не стыдно, а радостно
В матче против сложного соперника Украина берет очки
Фото - uefa.com / Автор невідомий
Квалификация ЧМ-2022. Группа D. Первый тур
Франция. Сен-Дени. "Стад де Франс"
Арбитр в поле - Тобиас Штиллер (Германия)
Франция - Украина 1:1
Голы: Гризманн 19 - Преснель Кимпембе 57 (автогол)
Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Коман (Дембеле 63), Канте, Рабьйо, Мбаппе (Марсьяль 77) - Гризманн, Жиру (Погба 63)
Украина: Бущан - Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Шапаренко (Зубков 86), Малиновский, Сидорчук (Коваленко 79), Зинченко - Яремчук (Мораес 72)
Предупреждение: Павар 30
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