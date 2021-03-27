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Вратарь Динамо Моргун: Для игроков дубля матч с Бухарестом это глоток свежего воздуха

Премьер-лига
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Молодой голкипер столичной команды подвел итоги победы в контрольной игре

Вратарь Динамо Моргун: Для игроков дубля матч с Бухарестом это глоток свежего воздуха

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Голкипер молодежного состава "Динамо" Валентин Моргун поделился мыслями после победы над "Динамо" Бухарест в товарищеском матче.

- Хорошие впечатления от матча, мы выиграли. Несмотря на товарищеский статус поединка, задача стояла одержать победу.

- С какой установкой тренера выходил на игру?

- Больше установку давал тренер вратарей: спокойно сыграть, главное - надежно.

- "Динамо" (Бухарест) оказывало давление? Казалось, что для динамовцев все было легко на поле.

- Было непросто до первого нашего забитого мяча, а когда забили, было понятно, что эту игру мы выиграем и сделаем это легко.

- Такие матчи - хорошая возможность для игроков дубля показать себя?

- Да, Мистер сразу перед поединком сказал, что даст время всем футболистам. Для нас это глоток свежего воздуха, совсем другой уровень.

- Энергетика стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского придавала сил?

- Конечно, это стадион с большой историей. Чувствуешь себя по-другому.

- На последних минутах встречи Хондак забил гол. Динамовская молодежь постепенно вливается в первую команду?

- Сегодня Хондак забил гол как Рамос в молодые годы. Он молодец, хорошо играет головой. Приятно, что нам дают игровое время.

- Какие дальнейшие планы на подготовку? С первой командой будете заниматься?

- Да, пока игроков недостаточно, футболисты с дубля будут тренироваться с основной командой.

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В статье: Динамо (Бухарест) Динамо (Киев) Валентин Моргун
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Источник:
ФК "Динамо"

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