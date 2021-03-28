Андриевский: Не разбирали Динамо Бухарест, нам просто сказали, что будет матч

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский поделился мыслями после победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче.

- Вы знали основную цель проведения товарищеского матча с бухарестским "Динамо"?

- Да, нам объяснили, что этот матч больше для "Динамо" Бухарест, чтобы помочь им собрать средства и заявиться на следующий сезон.

- Мирча Луческу готовил вас к этому матчу? Вы разбирали игру соперника?

- Не разбирали, нам просто сказали, что будет матч с "Динамо" Бухарест. Готовились к этому матчу в обычном режиме.

- Какие впечатления оставила игра?

- Положительные впечатления. Соперники старались, бились до конца. Но в конечном итоге мы сегодня стали победителями потому что использовали свои моменты. В общем мы контролировали игру.

- Сегодня ты был одним из самых опытных игроков команды. Молодежь сегодня волновалась?

- Молодые ребята играли достаточно уверенно. Не было видно, чтобы они волновались. Думаю, внутри у каждого немного было волнение. Но вышли на поле все уверенно.

- Как тебе Моргун в качестве капитана команды?

- После матча его все поздравили. Молодец, заслужил.

- Сегодня в составе первой команды вышли 16-17-летние ребята. Они запомнят этот момент на всю жизнь?

- Думаю, да. Я бы запомнил такое на всю жизнь – сыграть в таком юном возрасте за такой легендарный клуб, как "Динамо".