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Андриевский: Не разбирали Динамо Бухарест, нам просто сказали, что будет матч
Хавбек киевлян подвел итоги спарринга
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский поделился мыслями после
- Вы знали основную цель проведения товарищеского матча с бухарестским "Динамо"?
- Да, нам объяснили, что этот матч больше для "Динамо" Бухарест, чтобы помочь им собрать средства и заявиться на следующий сезон.
- Мирча Луческу готовил вас к этому матчу? Вы разбирали игру соперника?
- Не разбирали, нам просто сказали, что будет матч с "Динамо" Бухарест. Готовились к этому матчу в обычном режиме.
- Какие впечатления оставила игра?
- Положительные впечатления. Соперники старались, бились до конца. Но в конечном итоге мы сегодня стали победителями потому что использовали свои моменты. В общем мы контролировали игру.
- Сегодня ты был одним из самых опытных игроков команды. Молодежь сегодня волновалась?
- Молодые ребята играли достаточно уверенно. Не было видно, чтобы они волновались. Думаю, внутри у каждого немного было волнение. Но вышли на поле все уверенно.
- Как тебе Моргун в качестве капитана команды?
- После матча его все поздравили. Молодец, заслужил.
- Сегодня в составе первой команды вышли 16-17-летние ребята. Они запомнят этот момент на всю жизнь?
- Думаю, да. Я бы запомнил такое на всю жизнь – сыграть в таком юном возрасте за такой легендарный клуб, как "Динамо".
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