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Селезнев: Президенту Колоса поставили детский ультиматум — или Костышин, или я

Премьер-лига
(4 голосов)

Евгений ищет правды на канале Александра Алиева

Селезнев: Президенту Колоса поставили детский ультиматум — или Костышин, или я

Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев, рассказал новые подробности об отчислении из команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным.

"Я сам не понимаю, что происходит. Я действительно этого не понимаю. Меня отстранили за то, что я якобы вышел на игру в нетрезвом состоянии. Ни доказательств, ни оснований никаких нет.

Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день. На самом деле, все просто. За неделю до этой истории я конфликтовал со вторым тренером, я еще с ним играл. И после этого началось капание в уши Костышину. Что меня нужно убирать, что я не подхожу. Это я все знаю, это мне говорят источники.

Кто второй тренер? Мы еще играли с ним в киевском "Арсенале" (2007 - 2008 годы — прим.). Кузнецов Сергей. Ауты неплохо бросал.

Читайте такжеСелезнев: Кто должен платить мне зарплату? Костышин или президент Колоса?

Мы поговорили на повышенных тонах. Я думал, что тема закрыта, обычная бытовуха. И тут, я еще был в раздевалке, выскакивает история с нарушением режима. Это смешно звучало. Если люди обвиняют, должны быть какие-то доказательства. Я предоставил доказательства, что это все неправда. После этого версия поменялась. Мол, у меня проблема с главным тренером. Но причем здесь тогда нарушение режима? Потом появилась версия, что у меня плохие отношения внутри команды. Но это озвучил не Костышин. Сколько я ни пытался встретиться, и президент клуба был инициатором этой встречи, он всячески ее избегает. Я не понимаю, почему от меня скрываются. Если человеку есть, что сказать, есть четкая позиция, с основаниями, с доказательствами. Но этого же всего нет, как выяснилось.

Говорят, что клуб ничего не говорил плохого. Но клуб и не опроверг. Президенту поставили детский ультиматум — или он (главный тренер Руслан Костышин — прим.), или я.

Это правильно было, что меня отстранили изначально, потому что легче поменять футболиста, чем тренерский состав. Тогда возникает вопрос — кто будет платить мне зарплату? Президент, с которым мы пожимали руки? Или Руслан Костышин из своего кармана, из своих личных амбиций, потому что он не хочет видеть меня в команде, это он поставил ультиматум? Убрать меня из клуба — это было решение Костышина.

Контракт есть. Зарплату по нему пока не выплачивают", — рассказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (14)
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Slavutic
30.03.2021 в 19:45
Эх Селя, Селя! А ведь мог запомниться болельщикам, как футболист, который вывел Днепр в финал ЛЕ! А теперь своими же руками поставил себе клеймо алкаша - скандалиста!
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0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
30.03.2021 в 19:24
Он в наливайке за столом может и гроссен хухен, а на футбольном поле еле-еле поц.
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.03.2021 в 18:57
"Я на колчаковских фронтах раненый...абыр, абыр, абырвалг... -Дайте ему селедки." (С) "Собачье сердце".
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+3
0
Vantala (Kharkiv)
30.03.2021 в 18:51
"Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото..." :)
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+4
0
avatar
Stuntriding (Киев)
30.03.2021 в 18:52
КрасаваОпередил,
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+1
0
avatar
Stuntriding (Киев)
30.03.2021 в 18:50
Пля, да скиньтесь ему на Чупа чупс, пусть уже рот закроет и не ноет.Оно ж тупое сам не замолчит.А на месте Колоса и президента, так бы жахнул его, что ещё бы и не устойку платил, за своё поведение и нарушение режима.А история ссоры со вторым тренером, так ещё больше понятно, что оно чмо вечно голодное.
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+4
0
Shilov 2020 (Кировоград )
30.03.2021 в 18:43
Да уж кинули Жеку вот и ноет!!!
Ответить
+3
0
prostors (Вольногорск)
30.03.2021 в 18:38
Кормилец ты наш.
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+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 18:21
Другими словами: или спорт, или алкоголизм.
Ответить
+8
0
Ten0N (Leopolis)
30.03.2021 в 19:31
Бухать это вам не спортом заниматся - здесь здоровье нужно!
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.03.2021 в 18:17
дорогая редукция, может, хватит уже делать хайп Петухову-Кормильскому?
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+9
0
Vitichkaua (Кировоград)
30.03.2021 в 18:06
Кормілець платить ЮАФутбол, щоб його згадували? Скільки коштує дана послуга? Якщо ні, то не розумію навіщо його згадувати...
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+13
0
Камонплей
30.03.2021 в 17:53
Хто це? На цьому сайті почало з'являтись все більше непрофільних новин: про вебкамшльондр, п'яниць, волоцюг...що далі?
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+16
0
avatar
Rriddle (Ukraine )
30.03.2021 в 17:52
лучше бы запостили новость "как приготовить сырники в виде футбольного мяча" - гораздо интереснее читать, чём ноещего кормильца. Уже глаза раздражает
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+15
0


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