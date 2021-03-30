Селезнев: Президенту Колоса поставили детский ультиматум — или Костышин, или я

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев, рассказал новые подробности об отчислении из команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным.

"Я сам не понимаю, что происходит. Я действительно этого не понимаю. Меня отстранили за то, что я якобы вышел на игру в нетрезвом состоянии. Ни доказательств, ни оснований никаких нет.

Я сам хочу до конца в этом разобраться. Этой истории не первый день. На самом деле, все просто. За неделю до этой истории я конфликтовал со вторым тренером, я еще с ним играл. И после этого началось капание в уши Костышину. Что меня нужно убирать, что я не подхожу. Это я все знаю, это мне говорят источники.

Кто второй тренер? Мы еще играли с ним в киевском "Арсенале" (2007 - 2008 годы — прим.). Кузнецов Сергей. Ауты неплохо бросал.

Мы поговорили на повышенных тонах. Я думал, что тема закрыта, обычная бытовуха. И тут, я еще был в раздевалке, выскакивает история с нарушением режима. Это смешно звучало. Если люди обвиняют, должны быть какие-то доказательства. Я предоставил доказательства, что это все неправда. После этого версия поменялась. Мол, у меня проблема с главным тренером. Но причем здесь тогда нарушение режима? Потом появилась версия, что у меня плохие отношения внутри команды. Но это озвучил не Костышин. Сколько я ни пытался встретиться, и президент клуба был инициатором этой встречи, он всячески ее избегает. Я не понимаю, почему от меня скрываются. Если человеку есть, что сказать, есть четкая позиция, с основаниями, с доказательствами. Но этого же всего нет, как выяснилось.

Говорят, что клуб ничего не говорил плохого. Но клуб и не опроверг. Президенту поставили детский ультиматум — или он (главный тренер Руслан Костышин — прим.), или я.

Это правильно было, что меня отстранили изначально, потому что легче поменять футболиста, чем тренерский состав. Тогда возникает вопрос — кто будет платить мне зарплату? Президент, с которым мы пожимали руки? Или Руслан Костышин из своего кармана, из своих личных амбиций, потому что он не хочет видеть меня в команде, это он поставил ультиматум? Убрать меня из клуба — это было решение Костышина.

Контракт есть. Зарплату по нему пока не выплачивают", — рассказал Селезнев.