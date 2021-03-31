Хавбек Динамо рассказал, что готов получать 3 миллиона в год и сидеть на лавке

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал, готов ли получать 3 млн долларов и сидеть на скамейке запасных.

- Три миллиона в год и сидеть на лавке или 1 тысяча долларов в месяц и играть?

- Честно скажу. Я думаю, 3 миллиона и сидеть.

Разница большая. Когда играть за 1 тысяч. Это неправда вообще. Если будет выбор между 1 тысячью и 3 миллионами - я посижу, посмотрю. И все", - сказал Андриевский.

Напомним, что в текущем турнире в составе "бело-синих" Андриевский провел 22 матча, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.