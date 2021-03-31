  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Динамо рассказал, что готов получать 3 миллиона в год и сидеть на лавке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Динамо рассказал, что готов получать 3 миллиона в год и сидеть на лавке

Премьер-лига
(2 голосов)

Для Андриевского важна финансовая составляющая

Хавбек Динамо рассказал, что готов получать 3 миллиона в год и сидеть на лавке

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал, готов ли получать 3 млн долларов и сидеть на скамейке запасных.

- Три миллиона в год и сидеть на лавке или 1 тысяча долларов в месяц и играть?

- Честно скажу. Я думаю, 3 миллиона и сидеть.

Разница большая. Когда играть за 1 тысяч. Это неправда вообще. Если будет выбор между 1 тысячью и 3 миллионами - я посижу, посмотрю. И все", - сказал Андриевский.

Напомним, что в текущем турнире в составе "бело-синих" Андриевский провел 22 матча, в которых отличился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Отдушивдушу

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
31.03.2021 в 16:05
мальчик, ты хочешь чтобы тебя изнасиловали, или убили? (с)
Ответить
0
0
10 (Феодосия)
31.03.2021 в 15:34
Вопрос совсем некорректный!! 12 тысяч долларов или 3 млн?? Тут очевидный ответ! А вот спросили бы 1.5 млн в год и играть или 3 млн и не играть. Вот тут и покажет кто за идею, а кто просто так.
Ответить
+4
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
31.03.2021 в 15:33
Журналист выиграл конкурс на самый идиотский вопрос. Андриевскому нужно научиться не отвечать на тупые вопросы.
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 15:33
А шо, так можна?
Ответить
+1
0
avatar
satellite (Харьков)
31.03.2021 в 15:18
Выбор его понятен........ Только кто бы за него три ляма дал???
Ответить
0
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
31.03.2021 в 15:16
...ну зачем его держать за 3млн? В аренду на пахату, там зарабатывает...
Ответить
0
-1
football_soccer (Украина)
31.03.2021 в 14:57
Разница в рабочем графике между тем, кто играет и кто сидит на лавке только лишь в тех 90 минутах на поле. А так, что у тех, что у тех график тренировок абсолютно одинаковый, одинаковая занятость в неделю я кроме самого матча, поэтому не удивительно , что любой выберет деньги
Ответить
+3
0
avatar
knmua(Киев) (Киев)
31.03.2021 в 14:57
Очередной ТУПОЙ вопрос типа журналиста. Насколько тупым и озабоченным чужими деньгами нужно быть, что бы такое спрашивать? В мире не наберется и 100 человек, которые согласятся работать за 1000, если можно ничего не делать и получать3 ляма.
Ответить
+3
0
vorofan (Житомир)
31.03.2021 в 14:50
А я б і за $1000 доларів сидів би на лавці
Ответить
+6
0
Cerega15 (Kherson)
31.03.2021 в 15:16
Срочно купи факс, возможно Суркис уже стартует.
Ответить
0
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
31.03.2021 в 14:29
И что здесь такого ??? Кроме Бородатого Гнома и СR7 так бы ответили ВСЕ...
Ответить
+4
-2
Dortmund 09 (Киев)
31.03.2021 в 14:28
Ну хотя бы сказал откровенно, без лукавства.
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...