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Сергей Сидорчук - лучший игрок Динамо в марте

Премьер-лига
(1 голосов)

На счету хавбека - два забитых гола и один ассист

Сергей Сидорчук - лучший игрок Динамо в марте

Новина українською

Киевское "Динамо" подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в марте 2021.

Награда досталась полузащитнику и капитану Сергею Сидорчуку. За 29-летнего украинца проголосовали 39% респондентов. Виталий Буяльский и Николая Шапаренко получили по 21% голосов, Александр Караваев - 14%, Денис Бойко - 5%.

На счету хавбека - два забитых гола (в ворота "Миная" и "Зари"), а также результативная передача в матче с луганчанами.

Всего в голосовании приняли участие более 4 тысяч респондентов.

Напомним также, что Сергей Сидорчук был признан лучшим футболистом 18-го тура чемпионата Украины.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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