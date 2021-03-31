Сергей Сидорчук - лучший игрок Динамо в марте

Киевское "Динамо" подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в марте 2021.

Награда досталась полузащитнику и капитану Сергею Сидорчуку. За 29-летнего украинца проголосовали 39% респондентов. Виталий Буяльский и Николая Шапаренко получили по 21% голосов, Александр Караваев - 14%, Денис Бойко - 5%.

На счету хавбека - два забитых гола (в ворота "Миная" и "Зари"), а также результативная передача в матче с луганчанами.

Всего в голосовании приняли участие более 4 тысяч респондентов.

Напомним также, что Сергей Сидорчук был признан лучшим футболистом 18-го тура чемпионата Украины.