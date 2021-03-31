Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Сидорчук - лучший игрок Динамо в марте
На счету хавбека - два забитых гола и один ассист
Киевское "Динамо" подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в марте 2021.
Награда досталась полузащитнику и капитану Сергею Сидорчуку. За 29-летнего украинца проголосовали 39% респондентов. Виталий Буяльский и Николая Шапаренко получили по 21% голосов, Александр Караваев - 14%, Денис Бойко - 5%.
На счету хавбека - два забитых гола (в ворота "Миная" и "Зари"), а также результативная передача в матче с луганчанами.
Всего в голосовании приняли участие более 4 тысяч респондентов.
Напомним также, что Сергей Сидорчук был признан лучшим футболистом 18-го тура чемпионата Украины.
Популярное сейчас
- AS: Реал рассматривает только двух специалистов на замену Зинедину Зидану
- Верес - Черноморец. Прогноз и анонс поединка лидеров Первой лиги 31.03.2021
- Преждевременный конец эпохи, или Ярмоленко и Коноплянка, вернитесь!
- Динамо Киев - Динамо Бухарест: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья