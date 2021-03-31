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IFFHS: Барселона - лучшая команда XXI века. Динамо – 26-е, Шахтер в топы не попал
В тройке также Реал и Бавария
Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает делиться различными рейтингами.
Так, статистики организации подсчитали рейтинг клубов в XXI веке (общая сумма ежегодного мирового рейтинга клубов за последние 20 лет).
Лучшей командой десятилетия стала "
В списке из 33 клубов представлено и киевское "Динамо", которое заняло в рейтинге 26-е место. А вот "горняков", которые были
Ну а топ-10 клубов XXI века выглядит следующим образом:
1. "Барселона" (Испания) – 5427
2. "Реал" (Испания) – 5039
3. "Бавария" (Германия) – 4909,5
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 4543
5. Арсенал" (Англия) – 4426
6. "Челси" (Англия) – 4348
7. "Ливерпуль" (Англия) – 4229
8. "Ювентус" (Италия) – 4166
9. "Интер" (Италия) – 3951,5
10. "Милан" (Италия) – 3869
26. "Динамо" (Украина) – 3090
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