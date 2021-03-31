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IFFHS: Барселона - лучшая команда XXI века. Динамо – 26-е, Шахтер в топы не попал

Премьер-лига
(2 голосов)

В тройке также Реал и Бавария

IFFHS: Барселона - лучшая команда XXI века. Динамо – 26-е, Шахтер в топы не попал

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики продолжает делиться различными рейтингами.

Так, статистики организации подсчитали рейтинг клубов в XXI веке (общая сумма ежегодного мирового рейтинга клубов за последние 20 лет).

Лучшей командой десятилетия стала "Барселона", на втором месте – "Реал", на третьем – "Бавария".

В списке из 33 клубов представлено и киевское "Динамо", которое заняло в рейтинге 26-е место. А вот "горняков", которые были в рейтинге лучших команд последнего десятилетия, в данном списке нет.

Ну а топ-10 клубов XXI века выглядит следующим образом:

1. "Барселона" (Испания) – 5427

2. "Реал" (Испания) – 5039

3. "Бавария" (Германия) – 4909,5

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 4543

5. Арсенал" (Англия) – 4426

6. "Челси" (Англия) – 4348

7. "Ливерпуль" (Англия) – 4229

8. "Ювентус" (Италия) – 4166

9. "Интер" (Италия) – 3951,5

10. "Милан" (Италия) – 3869

26. "Динамо" (Украина) – 3090

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В статье: Барселона IFFHS Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
iffhs.com

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Комментарии (3)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
31.03.2021 в 22:44
Констатація факту. Динамо - лідер українського футболу.
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0
-2
metall5291 (Kharkiv)
31.03.2021 в 22:37
В Шепетовке салют и фейерверк. в Чугуеве всё тихо.
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+3
0
Algrab (Костопiль)
31.03.2021 в 22:31
монреальському оленю : фас!!!
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+3
-1


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