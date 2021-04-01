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Антальяспор рассчитался с Шахтером по Бланко Лещуку

Премьер-лига
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Турецкий клуб наконец-то вылез из долгов

Антальяспор рассчитался с Шахтером по Бланко Лещуку

Новина українською

Турецкий "Антальяспор" рассчитался с "Шахтером" по долгам за трансфер форварда Густаво Бланко Лещука.

Как сообщил президент турецкого клуба Мустафа Йылмаз, "Антальяспор" рассчитался по всем накопленным ранее долгам (в том числе и с "Шахтером"), и в связи с этим получил лицензию от УЕФА для участия в еврокубках на следующий сезон, а также добился снятия трансферного бана.

Напомним, что аргентинский форвард перешел в "Антальяспор" летом 2019 года. Также в конце января этого года сообщалось о том, что турецкий клуб до сих пор не рассчитался по ряду трансферов с некоторыми клубами, среди которых есть и "Шахтер", за что даже получил трансферный бан от УЕФА.

Интересно, что "горняки", в сою очередь, задолжали за Бланко Лещука "Карпатам", так как львовский клуб имел процент от перепродажи футболиста. По информации СМИ "Карпаты" должны получить около 300 тысяч евро за эту сделку.

В настоящий момент 29-летний Бланко Лещук на правах аренды из "Антальяспора" выступает в испанской Сегунде за "Овьедо", проведя 24 матча и записав в актив 4 гола и 1 результативную передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Антальяспор (Анталья) Густаво Бланко Лещук
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Источник:
Антальяспор

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