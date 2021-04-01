Костик: Тренеры Львова сказали, что матч с Днепром-1 будет еще тяжелее, чем с Шахтером

Голкипер " Львова " Орест Костик вспомнил о победе над "Шахтером" (3:2) и поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ с "Днепром-1".

- Орест, расскажешь несколько слов об атмосфере в команде накануне матча следующего тура с СК "Днепр-1".

- Всередини коллектива хорошая, рабочая атмосфера. Готовимся к игре с СК "Днепр-1" очень сосредоточенно. Знаем, что будет очень непростой поединок, впрочем, едем туда за победой. По другому никак. Будем делать все возможное, чтобы сыграть как можно лучше.

- Насколько в коллективе уже улеглись эмоции после поединка с "Шахтером"? Есть, возможно, такие партнеры по команде, которые до сих пор "смакуют" воспоминаниями о том матче?

- Нет, все уже ту страницу перевернули. Все мысли о следующем матче. Мир на одной игре не заканчивается. Команда максимально сконцентрирована. Мы прекрасно понимаем и осознаем собственное турнирное положение, поэтому готовимся к насыщенному графику. Впереди у нас еще много игр, каждая из которых будет по-своему определяющей. Именно поэтому все хорошо. Совсем никто из ребят не зазнался, не витает в облаках. Конечно, всегда приятно побеждать такого сильного соперника. Кто-то, возможно, обыграл "Шахтер" впервые в жизни, кто-то это уже делал раньше. Тем не менее, все профессионалы, все продолжают работать как положено.

- Как "Львов" готовится к выезду в Днепр? Которые, возможно, ты как игрок можешь выделить особенности в подготовке к противостоянию с будущим оппонентом?

- Готовимся к следующей игре в режиме двукратных тренировок. Были хорошие нагрузки. Можно даже сказать, что во время перерыва на матчи сборных провели минисборы. Многие работали над физикой. Кроме того, изучали игру СК "Днепр-1", тренеры рассказывали о том, как нужно действовать на поле во встрече с этой командой. Сказали нам, что игра с "Днепр-1" будет еще тяжелее, чем с "Шахтером", поэтому мы готовы дать достойный бой сопернику.

- В составе "Днепра-1" выступает твой бывший одноклубник и коллега по амплуа Богдан Сарнавский. Держишь с ним контакт, или разговаривали, возможно, на тему ближайшего поединка команд?

- По предстоящему матчу еще не общались, но время от времени с ним переписываемся. Конечно, поздравляем друг друга с победами, с праздниками. Не могу, конечно, сказать, что очень часто с ним общаемся, но контакт, безусловно, держим. На футбольном поле по разные стороны, встретиться будет очень интересно.

- Относительно команды соперника в целом. Что можешь сказать о выступлениях СК "Днепр-1" в текущем сезоне?

- На сегодняшний день это очень хорошая команда. То, что днепряне завершили первый круг на последнем месте, я считаю, было откровенной случайностью. Сейчас коллектив показывает качественный футбол, хороший контроль мяча. Если не ошибаюсь, то весной "Днепр-1" еще не проиграл ни в одном из поединков. Именно поэтому о будущем оппоненте у меня только самые лучшие впечатления.

- В матче первого круга "Львов" на домашней арене уступил днепрянам. Как считаешь нужно действовать команде во встрече уже второй части чемпионата, чтобы рассчитывать на более удовлетворительный результат?

- Та команда "Львова", что есть сейчас, и та, что была в первом круге, - существенно отличаются. Многие игроки того состава уже вне клуба. Уверен, что в пятницу будет хорошая игра и сможем навязать "Днепру-1" серьезную борьбу и в итоге приедем домой с очками. Все настраиваются. Знаем, что будет нелегко. Впрочем, верим, что сможем сделать так, чтобы днепряне получили дебютное поражение во втором круге чемпионата.