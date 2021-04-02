Йовичевич: Бойцовские качества, дисциплина и ответственность оставляют нас непобедимыми во втором круге

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич подвел итог матча 20-го тура УПЛ с "Львовом" (5:1)

- Прокомментируйте игру, пожалуйста. Насколько повлияло на игру соперника удаление?

- В первую очередь, поздравляю команду с игрой, с выполненным планом на матч. Несмотря на то, что "Львов" после матча с "Шахтером" находился в хорошем положении, и один только визит на "Днепр-Арену" не делал их аутсайдерами. Если соперник забивает "Шахтеру" три гола, это показывает его мощную сторону. Поэтому мы готовились с большим уважением, и игра показала, когда выровняли бойцовские качества, подбирали другие мячи после длинных передач, наше качество было заметно и стало залогом результата. Конечно, удаление нам помогло, но, когда команда обороняется, каждый отдается на 20-30 процентов больше, и очень трудно пройти этот автобус. Но мы хорошо поняли матч: раскрывали фланги, искали зоны между линиями, подавали, второй мяч был наш и реализация сегодня была такой, которой не хватало в других матчах. Поэтому, мы очень довольны и в хорошем настроении готовимся к матчу с "Динамо".

- Ваш коллега сказал, что результат с "Шахтером" негативно повлиял на его команду. Вели вы дополнительные беседы с игроками по поводу победы львовян над "Шахтером"?

- Конечно, мы смотрели внимательно этот матч вживую и затем в анализе. Когда команда забивает трижды "Шахтеру", она заслуживает уважения. И после смены тренера я могу только похвалить команду, которая организована в обороне сейчас совсем по другому и ищет свои шансы в контратаках через Алваро, Нича, Эрнесто и Шину, который не приехал. Должны не забывать, что один из лучших футболистов не играл сегодня, и это было большим минусом для них. Но все равно мы подготовку к матчу перенесли на игру - и с одним сегментом игры неожиданностей не было. Через Алваро они проводили контратаки, плюс все длинные мячи были нашими, и определенные механизмы в фазе атаки проходили. Команда заслужила похвалу, но знаем, кто является нашим следующим соперником. Он является абсолютным фаворитом, но в футболе нет невозможного.

- Каково состояние Тейлора и Дугласа, которые получили травмы?

- Да, меня это тоже беспокоит. Этим уже занимаются врачи. Дугласа беспокоит задняя поверхность бедра, а Тейлор повредил голеностоп, который у него был оперирован ранее. Хочу думать позитивно, и они через несколько дней будут в хорошем состоянии. Также мы потеряли из-за четвертой желтой карточки Адамюка, а еще не могут играть по условиям контракта Дубинчак и Булеца. Поэтому, есть определенные проблемы, но хорошее текущее состояние, бойцовские качества и дисциплина, индивидуальная ответственность оставляют нас пока непобедимыми во втором круге. Пока мы бьемся друг за друга, находимся в опции выигрыша.

- Что с Назаренко?

- Он сломался за сборную. Много потерь, но будем готовиться с теми, кто жив. И те, кто выйдут, будут готовы отдать максимум.

- Довбик дебютировал в сборной. Какие у вас впечатления?

- Вся команда радуется за Довбика. Завтра может быть еще кто-то другой. Это футбол, и он своей работой заслужил. Нападающий, который может много бегать, быстро захватывать пространство, зацепиться за мяч и организовать контратаку. Он полностью соответствует уровню сборной. Конечно, там большая конкуренция, но за 10-12 минут он показал, насколько является опасным. Он очень трудолюбивый. Когда игрок в спринте бегает 400 метров на матч, мы говорим о футболисте, который может дать будущее украинскому футболу.

- Какое впечатление оставила игра Вагнера и Билла?

- Да, я внимательно слежу за их адаптацией. И это не пустые слова. Знаю и чувствую, когда им надо дать шанс. Сегодня при имеющемся результата была возможность дать им почувствовать стресс, но без очень большой ответственности. Они имели возможность проявить свои лучшие качества.