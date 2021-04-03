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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мариуполь сегодня празднует День рождения

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубу исполнился 61 год

Мариуполь сегодня празднует День рождения

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" сегодня празднует свой 61-й День рождения. Клуб был основан 3 апреля 1960-го года как "Азовсталь", а затем, через восемь переименований, получил современное название.

Наивысшим достижением в чемпионате Украины за время независимости для "Мариуполя" стало четвертое место (сезоны 2000/2001 гг., 2005/2006 гг., и 2018/2019 гг.). Также команда четыре раза доходила до полуфинала Кубка Украины, где дважды проигрывала "Шахтеру" и по одному разу "Ворскле" и "Металургу" З.

В активе приазовцев две победы в Первой Лиге Украины (2007/08 гг., 2016/17 гг.) и одна во Второй Лиге (1995/1996 гг.).

Также трижды "Мариуполь" выступал в квалификации Лиги Европы, дважды доходив до третьего раунда.

Сегодня 3 апреля, подопечные Остапа Маркевича проведут домашний матч в рамках УПЛ против "Ингульца" на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало в 14:00.

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В статье: Мариуполь
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Комментарии (2)
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Romb_DK (Київ)
03.04.2021 в 12:02
Пора на пенсію. Скількі можна ходити в "шістках"
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kanoist (мариуполь)
03.04.2021 в 11:56
С праздником Мариуполь,даёшь победу! Она очень нужна,очень!!
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