Мариуполь сегодня празднует День рождения

"Мариуполь" сегодня празднует свой 61-й День рождения. Клуб был основан 3 апреля 1960-го года как "Азовсталь", а затем, через восемь переименований, получил современное название.

Наивысшим достижением в чемпионате Украины за время независимости для "Мариуполя" стало четвертое место (сезоны 2000/2001 гг., 2005/2006 гг., и 2018/2019 гг.). Также команда четыре раза доходила до полуфинала Кубка Украины, где дважды проигрывала "Шахтеру" и по одному разу "Ворскле" и "Металургу" З.

В активе приазовцев две победы в Первой Лиге Украины (2007/08 гг., 2016/17 гг.) и одна во Второй Лиге (1995/1996 гг.).

Также трижды "Мариуполь" выступал в квалификации Лиги Европы, дважды доходив до третьего раунда.

Сегодня 3 апреля, подопечные Остапа Маркевича проведут домашний матч в рамках УПЛ против "Ингульца" на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало в 14:00.