  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дмитрий Иванисеня: Ни одного мата с моей стороны. Абсурд давать желтую
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитрий Иванисеня: Ни одного мата с моей стороны. Абсурд давать желтую

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок "Зари" раскритиковал арбитра

Дмитрий Иванисеня: Ни одного мата с моей стороны. Абсурд давать желтую

Новина українською

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня выразил недовольство судьей, который в матче против "Руха" дал ему вторую желтую карточку за разговоры.

"Игрок "Руха" упал в штрафной, без касания. Чистая желтая за симуляцию. Я говорю судье - дай желтую ему. Если камера снимала, то видно, что я не сказал ни одного мата. Не за что мне давать желтую".

"Ни одного мата с моей стороны. Это абсурд давать такую желтую, которая вторая и превратилась в красную", - сказал игрок "Зари".

В этом сезоне Дмитрий Иванисеня сыграл 23 матча за Зарю, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассисты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Дмитрий Иванисеня Рух
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Viktor Ivanjvich
03.04.2021 в 21:36
потому что это Иванов-судья с низкой квалификацией- почтив каждом матче унего огромные ОШибки-а может это и не ошибки?-
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...