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Дмитрий Иванисеня: Ни одного мата с моей стороны. Абсурд давать желтую
Игрок "Зари" раскритиковал арбитра
Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня выразил недовольство судьей, который в матче против "Руха" дал ему вторую желтую карточку за разговоры.
"Игрок "Руха" упал в штрафной, без касания. Чистая желтая за симуляцию. Я говорю судье - дай желтую ему. Если камера снимала, то видно, что я не сказал ни одного мата. Не за что мне давать желтую".
"Ни одного мата с моей стороны. Это абсурд давать такую желтую, которая вторая и превратилась в красную", - сказал игрок "Зари".
В этом сезоне Дмитрий Иванисеня сыграл 23 матча за Зарю, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассисты.
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