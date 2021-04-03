Дмитрий Иванисеня: Ни одного мата с моей стороны. Абсурд давать желтую

Полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня выразил недовольство судьей, который в матче против "Руха" дал ему вторую желтую карточку за разговоры.

"Игрок "Руха" упал в штрафной, без касания. Чистая желтая за симуляцию. Я говорю судье - дай желтую ему. Если камера снимала, то видно, что я не сказал ни одного мата. Не за что мне давать желтую".

"Ни одного мата с моей стороны. Это абсурд давать такую желтую, которая вторая и превратилась в красную", - сказал игрок "Зари".

В этом сезоне Дмитрий Иванисеня сыграл 23 матча за Зарю, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассисты.