Десна - Олимпик 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Десна - Олимпик, которые встречались в 20-м туре чемпионата Украины. Героем встречи стал форвард Денис Безбородко. Сначала он ассистировал Тотовицкому, а затем закрепил преимущество черниговской команды. Десна победила 2:0 и не отпустила в отрыв луганскую Зарю, которая сегодня победила Рух.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур

Десна - Олимпик 2:0

Голы: Тотовицкий 44, Безбородко 69

Гол Тотовицкого Гол Безбородько