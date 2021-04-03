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Десна - Олимпик 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Десна - Олимпик, чемпионат Украины, 3 апреля 2021
фото - УПЛ
Вашему вниманию видео обзор матча Десна - Олимпик, которые встречались в 20-м туре чемпионата Украины. Героем встречи стал форвард Денис Безбородко. Сначала он ассистировал Тотовицкому, а затем закрепил преимущество черниговской команды. Десна победила 2:0 и не отпустила в отрыв луганскую Зарю, которая сегодня победила Рух.
Украинская Премьер-лига. 20-й тур
Десна - Олимпик 2:0
Голы: Тотовицкий 44, Безбородко 69
Гол Тотовицкого Гол Безбородько
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