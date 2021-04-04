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Вантух: Несправедливо, что в условиях аренды запрещают играть против своего клуба

Премьер-лига
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Больная тема для украинской молодежи

Вантух: Несправедливо, что в условиях аренды запрещают играть против своего клуба

Олександрія/Автор невідомий

Новина українською

Игрок "Александрии" Роман Вантух поделился мыслями о матче с "Динамо" и выразил недовольство своими арендными условиями:

– Было время для того, чтобы придумать сюрприз для команды Луческу?

– Не буду выдавать наши задумки. Ничего особенного в подготовке не было, мы понимаем, против какой команды предстоит матч, поэтому скрупулезно разбирали сильные и слабые стороны соперника. Что из этого получилось, увидим на поле. Уверен, команда как всегда сыграет в коллективный футбол, на поле каждый будет биться за каждого. Надеемся при этом, конечно же, и на позитивный результат в матче с “Динамо”.

– Ты сможешь в этой игре выйти на поле?

– Нет. По условиям аренды, к сожалению, буду вне игры. Жаль. Считаю, что такой пункт в условиях аренды не совсем справедливый. На мой взгляд, арендованным игрокам могли бы разрешать играть против своей команды. Ведь для этого и уходил в аренду, чтобы показать Мирче Луческу свою профпригодность и проявить себя именно в матче с “Динамо”.

– По окончании сезона ты вернешься в расположение “Динамо”?

– Не знаю, посмотрим. Пока что в аренде в “Александрии”, а там посмотрим”, - сказал защитник.

Напомним, что Вантух присоединился к "горожанам" в октябре прошлого года на правах годичной аренды. В этом сезоне в активе 22-летнего украинца два гола и один ассист в 13-ти матчах.

Поединок между "Александрией" и "Динамо" состоится сегодня, 4 апреля, в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Александрия Роман Вантух
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