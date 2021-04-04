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Костышин: Колос умеет играть только на супер-мотивации. Класса нет, чтобы выигрывать
Наставник "Колоса" подвел итоги ничьи с "Минаем"
Олександр Приходько
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал
- В обоих матчах с "Минаем" "Колос" был фаворитом, но недобрал своего. Вы недовольны результатом?
- Результатом действительно недовольны. Чтобы играть в ЛЕ, мы должны побеждать такие команды как "Минай", со всем уважением к ним. Не сказать, что мы плохо сыграли сегодня, но сыграли так, что не победили и не поднялись в таблице.
Вроде и к футболистам нет претензий, но чего-то не хватило. Наша команда умеет играть только на супер-мотивации. А на классе мы выигрывать не можем. Класса нет. Нам тяжело даются игры первым номером. Были моменты, но не использовали их в первом тайме. А во втором розладились.
- А почему так случилось во втором тайме?
- Да розладились, и ветер мешал. Может, потому и "Минай" в первом тайме выглядел так плохо. Эту игру можно разделить на две части именно из-за ветра. Мы играли в Турции при ветре - это другой футбол. Ветер мешает вести мяч, давать пасы, мешает выходить через пас из защиты. В этом проблема нашего плохого второго тайма.
- Много ваших нынешних игроков в свое время играли в Ужгороде. У них была особая мотивация?
- Надо их спросить. Я не думаю, что была какая-то особая мотивация, ведь они были во многих командах. Разве что для Чурко это, думаю, был особенный матч, потому что это его родной край. А если игрок играл здесь полгода или год - это не особо мотивирует.
- С командами аутсайдерами вы потеряли много очков. Как будете наверстывать это с топ-командами?
- Каждая игра - это новая история, каждая игра - за три очка. А как она сложится - будет видно. Движемся от игры к игре. Футболисты должны выполнять установку тренера, тренер также должен подготовить правильные установки. Ведь иногда и тренеры ошибаются. Каждая игра - это новая история и мы будем готовиться к каждому матчу, чтобы реализовать шансы попасть в Лигу Европы.
- Потери с аутсайдерами обусловленные недостаточной мотивацией?
- Здесь не в мотивации дело, а в умении действовать первым номером. Надо действовать технически, быстро принимать решения, хорошо работать с мячом. А это гораздо труднее, чем играть на контратаках с пространством. У нас сборная сыграла с Францией 1:1 - все ее хвалили, а затем с таким же счетом сыграли первым номером против других команд - и уже проблема. Для игры первым номером нужны футболисты, которые хорошо работают с мячом. На все есть свои причины.
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