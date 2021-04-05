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Караваев: Против Динамо игроки Александрии всегда бодаются как в последний раз

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист киевского клуба прокомментировал выездную победу в 20-м туре УПЛ

Караваев: Против Динамо игроки Александрии всегда бодаются как в последний раз

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал выездную победу над "Александрией" (2:1) в матче 20-го тура УПЛ.

"В Александрии всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, против нас бьются и бодаются как в последний раз. Но это понятное дело, ничего нового.

Мы создали очень много моментов. Если бы все реализовали, особенно в первом тайме - думаю, игру можно было закрывать еще до перерыва. А соперники создали один момент, после которого мы пропустили.

Но выходя на второй тайм, мы были уверены, что создадим еще голевые эпизоды и сможем забить", - сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
05.04.2021 в 10:12
маладцы, играли до канца!
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