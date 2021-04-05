Караваев: Против Динамо игроки Александрии всегда бодаются как в последний раз

Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал выездную победу над "Александрией" (2:1) в матче 20-го тура УПЛ.

"В Александрии всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, против нас бьются и бодаются как в последний раз. Но это понятное дело, ничего нового.

Мы создали очень много моментов. Если бы все реализовали, особенно в первом тайме - думаю, игру можно было закрывать еще до перерыва. А соперники создали один момент, после которого мы пропустили.

Но выходя на второй тайм, мы были уверены, что создадим еще голевые эпизоды и сможем забить", - сказал Караваев.