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Караваев: Против Динамо игроки Александрии всегда бодаются как в последний раз
Футболист киевского клуба прокомментировал выездную победу в 20-м туре УПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал выездную победу над "Александрией" (2:1) в матче 20-го тура УПЛ.
"В Александрии всегда тяжело играть. Когда мы сюда приезжаем, против нас бьются и бодаются как в последний раз. Но это понятное дело, ничего нового.
Мы создали очень много моментов. Если бы все реализовали, особенно в первом тайме - думаю, игру можно было закрывать еще до перерыва. А соперники создали один момент, после которого мы пропустили.
Но выходя на второй тайм, мы были уверены, что создадим еще голевые эпизоды и сможем забить", - сказал Караваев.
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