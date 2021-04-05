Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран: Удаление в матче против Динамо? Я не сдержался
Наставник "александрийцев" - о матче с "Динамо"
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Украины с "Динамо" (1:2).
"Удалили меня справедливо, потому что я не сдержался. Нам не стыдно за это поражение, единственное, что обидно, что на последней минуте пропустили гол. Мы не успели сделать замену, хотели выпускать третьего центрального защитника. Но, к сожалению, не успели.
Думаю, возможно, сыграли бы вничью, хотя мы настраивались, как всегда, на максимальный результат. Знаем силу "Динамо", но у нас тоже было желание победить. У меня язык не поворачивается сказать ребятам, что они плохо играли, - сказал Шаран.
Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Александрия" находится на 7-м месте, в активе клуба 26 очков. "Динамо" лидирует, набрав 49 зачетных пунктов.
Популярное сейчас
- "Он даже не посмотрел на меня, просто отказал". Игрок Аталанты рассказал, как просил футболку у Роналду
- Динамо не подпишет Самбу, Кополовец закончил карьеру из-за Севидова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Жерсон - герой Динамо, юбилей Мораеса, неудача Симеоне. Главные новости за 4 апреля
- Яремчук: Динамо меня выбросило на улицу, поэтому переход в Шахтер для меня - не табу
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО