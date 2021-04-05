Шаран: Удаление в матче против Динамо? Я не сдержался

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Украины с "Динамо" (1:2).

"Удалили меня справедливо, потому что я не сдержался. Нам не стыдно за это поражение, единственное, что обидно, что на последней минуте пропустили гол. Мы не успели сделать замену, хотели выпускать третьего центрального защитника. Но, к сожалению, не успели.

Думаю, возможно, сыграли бы вничью, хотя мы настраивались, как всегда, на максимальный результат. Знаем силу "Динамо", но у нас тоже было желание победить. У меня язык не поворачивается сказать ребятам, что они плохо играли, - сказал Шаран.