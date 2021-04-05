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Шаран: Удаление в матче против Динамо? Я не сдержался

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "александрийцев" - о матче с "Динамо"

Шаран: Удаление в матче против Динамо? Я не сдержался

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Украины с "Динамо" (1:2).

"Удалили меня справедливо, потому что я не сдержался. Нам не стыдно за это поражение, единственное, что обидно, что на последней минуте пропустили гол. Мы не успели сделать замену, хотели выпускать третьего центрального защитника. Но, к сожалению, не успели.

Думаю, возможно, сыграли бы вничью, хотя мы настраивались, как всегда, на максимальный результат. Знаем силу "Динамо", но у нас тоже было желание победить. У меня язык не поворачивается сказать ребятам, что они плохо играли, - сказал Шаран.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Александрия" находится на 7-м месте, в активе клуба 26 очков. "Динамо" лидирует, набрав 49 зачетных пунктов.

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В статье: Владимир Шаран Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Иванисеня (Ивано Франковск)
05.04.2021 в 12:27
Пришталитин,а за чье бабло Львов и Заря стояли "насмерть" в играх с Шахтером?А потом спокойно сливали Динамо(0-2),Заря например,или 5-1 Львов Днепру.Шахтер сам виноват в том,что по очкам проигрывает Динамо,клуб переживает какие-то проблемы и это понятно.Но реально,на сегодня,Шахтер по игре,сильнее Динамо.Это показала их очная встреча.Так что,пусть Динамо станет чемпионом, благодаря только гению Луческу,потому что уже действительно они соскучились по титулам.А Шахтеру пусть это послужит уроком.Так играть просто нельзя
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0
0
Пришта Литин (Київ)
05.04.2021 в 10:52
За кротячье бабло ..опу рвал Вова.
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+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.04.2021 в 10:57
Ну хоть не сливал и не воровал, так что все честно. А вот материть судью без повода - нехорошо!
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