Герой футбольного дня. Жерсон Родригес

Интересно, играл ли бы он вообще, если б здоровыми были Беньямин Вербич и Виктор Цыганков? Основные вингеры "Динамо" не вылезают из лазарета, но даже при таких условиях Жерсон Родригес не всегда получает место в основе. Вчера со старта на краях играли Де Пена и Караваев. Жерсона Мирча Луческу решил придержать на скамейке запасных.

Устал после матчей сборных? Караваев устал не меньше. К тому же Родригес в последних пяти матчах чемпионата лишь дважды выходил в основе "Динамо" – сборная здесь ни при чём. Тактические хитрости тренерского штаба? Возможно, да, а возможно, Жерсон просто не готов играть от звонка до звонка во всех поединках.

Возможно идеальная его роль – это именно выход на замену. Как вот вчера, когда "Динамо" гналось за непростыми тремя очками, и до поры до времени было неуспешно. Ситало забил первым, Шапаренко сравнял с пенальти, а дальше перед киевлянами было немало препятствий. На мгновение уверовал в потерю очков даже сам Мирча Луческу, сказавший после матча, что на поле "Александрии" легко никому не бывает. Победный гол Жерсона – это не везение, а вознаграждение за старания. Везение в том, что люксембуржец вышел на своих 17 минут с максимально заряженным аккумулятором.

В то время, когда в расположении единственного конкурента "Динамо" один из лидеров саботирует указания тренеров, прячется в туалете от важных разговоров, отказывается выходить на поле, вчерашние киевские бунтари делают результат. Даже Гармаш вышел на поле и немного помог "Динамо". А Жерсон пронесся, словно ураган. Его заряженность чувствовалась во всем: в передачах, в стремительных фланговых проходах, в том по-спортивному злостном ударе.

А как он праздновал этот гол?! Словно это был его самый важный момент в карьере. А еще примерно год назад Жерсон был антигероем не только дня, а целой каденции в "Динамо", ведь выплескивал агрессию на тренеров и партнеров.

Сегодня многое изменилось. И эти изменения ведут "Динамо" к первому за последние пять лет чемпионскому титулу.