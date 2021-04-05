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Герой футбольного дня. Жерсон Родригес

Премьер-лига
(2 голосов)

Правильный настрой решает

Герой футбольного дня. Жерсон Родригес

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересно, играл ли бы он вообще, если б здоровыми были Беньямин Вербич и Виктор Цыганков? Основные вингеры "Динамо" не вылезают из лазарета, но даже при таких условиях Жерсон Родригес не всегда получает место в основе. Вчера со старта на краях играли Де Пена и Караваев. Жерсона Мирча Луческу решил придержать на скамейке запасных.

Устал после матчей сборных? Караваев устал не меньше. К тому же Родригес в последних пяти матчах чемпионата лишь дважды выходил в основе "Динамо" – сборная здесь ни при чём. Тактические хитрости тренерского штаба? Возможно, да, а возможно, Жерсон просто не готов играть от звонка до звонка во всех поединках.

Герой футбольного дня. Жерсон Родригес - изображение 1

Возможно идеальная его роль – это именно выход на замену. Как вот вчера, когда "Динамо" гналось за непростыми тремя очками, и до поры до времени было неуспешно. Ситало забил первым, Шапаренко сравнял с пенальти, а дальше перед киевлянами было немало препятствий. На мгновение уверовал в потерю очков даже сам Мирча Луческу, сказавший после матча, что на поле "Александрии" легко никому не бывает. Победный гол Жерсона – это не везение, а вознаграждение за старания. Везение в том, что люксембуржец вышел на своих 17 минут с максимально заряженным аккумулятором.

В то время, когда в расположении единственного конкурента "Динамо" один из лидеров саботирует указания тренеров, прячется в туалете от важных разговоров, отказывается выходить на поле, вчерашние киевские бунтари делают результат. Даже Гармаш вышел на поле и немного помог "Динамо". А Жерсон пронесся, словно ураган. Его заряженность чувствовалась во всем: в передачах, в стремительных фланговых проходах, в том по-спортивному злостном ударе.

Герой футбольного дня. Жерсон Родригес - изображение 2

А как он праздновал этот гол?! Словно это был его самый важный момент в карьере. А еще примерно год назад Жерсон был антигероем не только дня, а целой каденции в "Динамо", ведь выплескивал агрессию на тренеров и партнеров.

Сегодня многое изменилось. И эти изменения ведут "Динамо" к первому за последние пять лет чемпионскому титулу.

Фото - UA-Футбол

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (5)
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football_soccer (Украина)
05.04.2021 в 12:39
ой, агрессия по отношению к своим парнерам в команде? кто-то еще верит в тот бред, который вбросил патлатый, когда сплавил Родригеса в аренду? Ему банально не хватило мозгов вписать его в игру, да еще и личная обида была, что пришел какой-то загорелый и ставит под сомнение решения гениального "динамовского сердца". Вы гляньте с самых первых игр этого сезона, как Родригес празднует результативные действия с другими пацанами. Если бы он и правда был "изгоем в раздевалке" , то таких взаимоотношений не было бы между игроками. Вывод простой: это не Родригес был гнилым, а гнилым было патлатое "динамовское сердце" .
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0
0
Пришта Литин (Київ)
05.04.2021 в 12:25
А помните кем бЬІл Жерсон у недоделаннЬІх физруков Мих-ченко и Ев-шенко? При Мише Лучевском парень полностью раскрЬІл свой талант.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
05.04.2021 в 12:17
Ну до чего красиво!Артем Бондаренко забивает три гола...И ничего...Артем Громов забивает два гола..И ничего!.Жуниор Мораес забивает два гола и ,к тому же юбилейные!И ничего!А тут сразу-здрасьте! ну да то ничего...Феномен какой то!!!..
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-2
Hanter44 (Baburka)
05.04.2021 в 11:56
Очередной заказной герой.
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0
-2
Пришта Литин (Київ)
05.04.2021 в 12:26
Хворе ти і не виліковне.
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