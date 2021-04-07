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Клубы УПЛ рассматривали несколько вариантов сокращения сроков нынешнего чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Сошлись на одной неделе

Клубы УПЛ рассматривали несколько вариантов сокращения сроков нынешнего чемпионата

Анатолій Спиця

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, нынешний сезон в УПЛ с большой долей вероятности будет завершен не 16 мая, как было запланирована ранее, а 9 мая.

В УПЛ с просьбой сократить сроки чемпионата с целью более качественной подготовки к финальной части чемпионата Европы обратился тренерский штаб национальной сборной Украины.

Клубам на рассмотрение было предложено три варианта – сократить сроки чемпионата на одну неделю (до 9 мая), на две недели (до 1-2 мая), либо же не смещать сроки сезона вообще. По итогам опроса большая часть клубов УПЛ готова пойти на сокращение сроков чемпионата на одну неделю.

Таким образом, чемпионат Украины, скорее всего, завершится 9 мая. На 12 мая запланирован финал Кубка Украины.

Напомним, что первый матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет 13 июня против Нидерландов в Амстердаме.

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В статье: Украина Украинская Премьер-лига
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