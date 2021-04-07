Гордиенко пропустит матч с Десной, Ковалец и Гречишкин - под вопросом

Три хавбека " Александрии " могут пропустить поединок 21-го тура УПЛ против "Десны".

Как сообщает ТК Футбол, точно пропустит игру Артем Гордиенко. У игрока проблемы со спиной и сейчас он проходит обследование в Киеве.

А вот Кирилл Ковалец и Дмитрий Гречишкин, который получили повреждения в матче с "Динамо" (1:2), сейчас тренируются отдельно от команды. Их участие в матче с "Десной" остается под вопросом.

Напомним, что матч "Десна" – "Александрия" пройдет в субботу 10 апреля и начнется в 19:30.