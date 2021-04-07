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Гордиенко пропустит матч с Десной, Ковалец и Гречишкин - под вопросом

Премьер-лига
(1 голосов)

Кадровые проблемы Александрии

Гордиенко пропустит матч с Десной, Ковалец и Гречишкин - под вопросом

fco.com.ua

Новина українською

Три хавбека "Александрии" могут пропустить поединок 21-го тура УПЛ против "Десны".

Как сообщает ТК Футбол, точно пропустит игру Артем Гордиенко. У игрока проблемы со спиной и сейчас он проходит обследование в Киеве.

А вот Кирилл Ковалец и Дмитрий Гречишкин, который получили повреждения в матче с "Динамо" (1:2), сейчас тренируются отдельно от команды. Их участие в матче с "Десной" остается под вопросом.

Напомним, что матч "Десна" – "Александрия" пройдет в субботу 10 апреля и начнется в 19:30.

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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