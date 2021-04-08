Каштру рассказал о том, что Шахтер интересовался им еще в 2018 году

Главный тренер " Шахтера " Лиуш Каштру рассказал о том, как он оказался в донецком клубе.

"Если я хочу инвестировать сейчас в настоящее, я должен идти очень быстро, чтобы пережить много вещей, ведь мне уже 54, а не 34.

Я уже прошел через 3 клуба ("Риу Аве", "Шавиш", "Витория Гимараэш" – прим.), но я всегда хотел уходить. Они мне предлагали: "Давайте вам зарплату, т.д. и т.п." – нет, я уйду.

И вот когда я это обсуждал с "Виторией", позвонил мне человек и сказал: "Если был бы клуб в Украине, который заинтересовался бы вами?"

Потом я узнал, какой клуб, но Пауло Фонсека остался здесь, "Шахтер" показывал себя хорошо, и я стал частью "Витории". Мы достигли нашей цели – команда прошла в Лигу Европы.

У меня еще был год – тогда я подумал, что контракт я здесь не выполню, так как появились другие клубы. И вот я получил предложение от "Шахтера" – я очень обрадовался.

Когда открылись двери в "Шахтер", я сказал, что живу сегодняшним днем", – рассказал Каштру.