  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каштру рассказал о том, что Шахтер интересовался им еще в 2018 году
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каштру рассказал о том, что Шахтер интересовался им еще в 2018 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Но Фонсека подписал новый контракт с горняками

Каштру рассказал о том, что Шахтер интересовался им еще в 2018 году

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Лиуш Каштру рассказал о том, как он оказался в донецком клубе.

"Если я хочу инвестировать сейчас в настоящее, я должен идти очень быстро, чтобы пережить много вещей, ведь мне уже 54, а не 34.

Я уже прошел через 3 клуба ("Риу Аве", "Шавиш", "Витория Гимараэш" – прим.), но я всегда хотел уходить. Они мне предлагали: "Давайте вам зарплату, т.д. и т.п." – нет, я уйду.

И вот когда я это обсуждал с "Виторией", позвонил мне человек и сказал: "Если был бы клуб в Украине, который заинтересовался бы вами?"

Потом я узнал, какой клуб, но Пауло Фонсека остался здесь, "Шахтер" показывал себя хорошо, и я стал частью "Витории". Мы достигли нашей цели – команда прошла в Лигу Европы.

У меня еще был год – тогда я подумал, что контракт я здесь не выполню, так как появились другие клубы. И вот я получил предложение от "Шахтера" – я очень обрадовался.

Когда открылись двери в "Шахтер", я сказал, что живу сегодняшним днем", – рассказал Каштру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...