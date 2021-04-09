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Лавриненко: Спасибо Заре, что разрешила арендованным играть

Премьер-лига
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Главный тренер "Ингульца" - о важном решение луганского клуба

Лавриненко: Спасибо Заре, что разрешила арендованным играть

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал разрешение "Зари", которая позволила отданным в аренду Денису Янакову и Владимиру Белоцерковцу сыграть против нее.

"Это однозначно плюс для нас. Хочется сказать огромное спасибо руководству футбольного клуба "Заря" за то, что разрешила своим арендованным игрокам играть - это Денис Янаков и Владимир Белоцерковец. Для нас каждый футболист - это боевая единица.

Так сложилась ситуация, что много футболистов выбыло - кто травмирован, а кто заболел. Поэтому эти два футболиста сейчас для нас очень важны", - сказал Лавриненко.

Напомним, что матч 21-го тура "Заря" - "Ингулец" состоится в воскресенье, 11 апреля. Начало - в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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