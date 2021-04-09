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Чоботенко перед Шахтером: Если выйдешь и будешь бояться – тебя просто сожрут
Азовцы намерены дать бой действующему чемпиону
Защитник "
"Это чемпион Украины. В любом случае, если выйдешь на поле и будешь бояться – тебя просто сожрут на поле. Нужно выйти, никого не бояться, играть в свой футбол.
Самое важное в этом матче – психология. Чтобы молодые игроки не перегорели, показали свой уровень. А нам, старшим, нужно проверить себя на фоне такого соперника. Молодым нужно показать, что они боеспособные, чтобы закрепиться в первой команде", – сказал Чоботенко.
Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".
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