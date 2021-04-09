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Чоботенко перед Шахтером: Если выйдешь и будешь бояться – тебя просто сожрут

Премьер-лига
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Азовцы намерены дать бой действующему чемпиону

Чоботенко перед Шахтером: Если выйдешь и будешь бояться – тебя просто сожрут

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против "Шахтера".

"Это чемпион Украины. В любом случае, если выйдешь на поле и будешь бояться – тебя просто сожрут на поле. Нужно выйти, никого не бояться, играть в свой футбол.

Самое важное в этом матче – психология. Чтобы молодые игроки не перегорели, показали свой уровень. А нам, старшим, нужно проверить себя на фоне такого соперника. Молодым нужно показать, что они боеспособные, чтобы закрепиться в первой команде", – сказал Чоботенко.

Напомним, что матч "Мариуполь" – "Шахтер" состоится в субботу 10 апреля в Киеве на "Олимпийском".

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Сергей Чоботенко
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Источник:
ТК Футбол

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