Чоботенко перед Шахтером: Если выйдешь и будешь бояться – тебя просто сожрут

Защитник " Мариуполя " Сергей Чоботенко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против "Шахтера".

"Это чемпион Украины. В любом случае, если выйдешь на поле и будешь бояться – тебя просто сожрут на поле. Нужно выйти, никого не бояться, играть в свой футбол.

Самое важное в этом матче – психология. Чтобы молодые игроки не перегорели, показали свой уровень. А нам, старшим, нужно проверить себя на фоне такого соперника. Молодым нужно показать, что они боеспособные, чтобы закрепиться в первой команде", – сказал Чоботенко.