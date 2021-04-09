Пердута и Тилль вернулись в общую группу Ворсклы

" Ворскла " продолжает готовится к матчу 21-го тура УПЛ с "Львовом".

Как сообщает пресс-служба полтавского клуба, в общую группу команды вернулись Игорь Пердута и Оливье Тилль.

Напомним, что у люксембуржца был диагностирован ушиб носа и сотрясение мозга, но без усложнений. А перелом ребра у Пердуты не подтвердился.

Впрочем, принять участие в матче с "Львовом" оба игрока вряд ли смогут.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Львов" состоится в воскресенье 11 апреля и начнется в 14:00.