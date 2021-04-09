  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пердута и Тилль вернулись в общую группу Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пердута и Тилль вернулись в общую группу Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Но в матче с Львовм не сыграют

Пердута и Тилль вернулись в общую группу Ворсклы

vorskla.com.ua

Новина українською

"Ворскла" продолжает готовится к матчу 21-го тура УПЛ с "Львовом".

Как сообщает пресс-служба полтавского клуба, в общую группу команды вернулись Игорь Пердута и Оливье Тилль.

Напомним, что у люксембуржца был диагностирован ушиб носа и сотрясение мозга, но без усложнений. А перелом ребра у Пердуты не подтвердился.

Впрочем, принять участие в матче с "Львовом" оба игрока вряд ли смогут.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Львов" состоится в воскресенье 11 апреля и начнется в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Пердута Оливье Тилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...