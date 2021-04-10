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Тудор Бэлуцэ и Константин Дима могут сыграть за Олимпийскую сборную Румынии
Олимпийские игры пройдут летом в Токио
Федерация футбола Румынии опубликовала расширенный список игроков на Олимпийские игры в Токио.
В нем оказались хавбек "Динамо" Тудор Бэлуцэ и защитник "Десны" Константин Дима. Всего в список попал 61 футболист, но финальная заявка будет состоять из 18 игроков.
В заявку команды могут попасть игроки, которые родились 1 января 1997 года или позднее. Но допускается участие трех футболистов, которые старше. Еще 4 футболиста попадут в дополнительный список на случай замены кого-то из основных.
Олимпийские игры в Токио изначально были запланированы на 2020 год, но из-за коронавируса были перенесены на 2021-й. Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 22 июля по 7 августа.
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