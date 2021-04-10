  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Директор УПЛ: Будем верить в лучшее и надеяться, что чемпионат закончится вовремя
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор УПЛ: Будем верить в лучшее и надеяться, что чемпионат закончится вовремя

Премьер-лига
(1 голосов)

Осталось совсем немного

Директор УПЛ: Будем верить в лучшее и надеяться, что чемпионат закончится вовремя

Фото: komandaonline

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал, как пандемия может повлиять на остаток сезона:

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. На сегодня у нас есть протоколы с требованиями к проведению матчей в этих условиях. Мы надеемся, что сезон закончится в сроки, которые прописаны в календаре, без форс-мажоров. Но все может быть, если ситуация будет ухудшаться, возможно, будут приняты другие решения. Но будем верить в лучшее и надеяться, что мы все закончим вовремя", - сказал Дикий.

Отметим, что в туре, который происходит в эти выходные, запрещен вход болельщикам на трибунах.

До конца сезона, кроме текущего тура, осталось еще пять. Ориентировочная утверждена дата финального игрового уикенда в УПЛ 15-16 мая.

Читайте такжеДикий: Большинство клубов УПЛ поддержали идею сдвинуть сроки чемпионата на одну неделю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Евгений Дикий коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...