Директор УПЛ: Будем верить в лучшее и надеяться, что чемпионат закончится вовремя

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал, как пандемия может повлиять на остаток сезона:

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. На сегодня у нас есть протоколы с требованиями к проведению матчей в этих условиях. Мы надеемся, что сезон закончится в сроки, которые прописаны в календаре, без форс-мажоров. Но все может быть, если ситуация будет ухудшаться, возможно, будут приняты другие решения. Но будем верить в лучшее и надеяться, что мы все закончим вовремя", - сказал Дикий.

Отметим, что в туре, который происходит в эти выходные, запрещен вход болельщикам на трибунах.

До конца сезона, кроме текущего тура, осталось еще пять. Ориентировочная утверждена дата финального игрового уикенда в УПЛ 15-16 мая.