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Директор УПЛ: Будем верить в лучшее и надеяться, что чемпионат закончится вовремя
Осталось совсем немного
Фото: komandaonline
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал, как пандемия может повлиять на остаток сезона:
"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. На сегодня у нас есть протоколы с требованиями к проведению матчей в этих условиях. Мы надеемся, что сезон закончится в сроки, которые прописаны в календаре, без форс-мажоров. Но все может быть, если ситуация будет ухудшаться, возможно, будут приняты другие решения. Но будем верить в лучшее и надеяться, что мы все закончим вовремя", - сказал Дикий.
Отметим, что в туре, который происходит в эти выходные, запрещен вход болельщикам на трибунах.
До конца сезона, кроме текущего тура, осталось еще пять. Ориентировочная утверждена дата финального игрового уикенда в УПЛ 15-16 мая.
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