Рух - ФК Минай 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче 21-го тура чемпионата Украины встречались аутсайдеры первенства. "Рух" в родных стенах переиграл "Минай" со счетом 2:0. В составе львовской команды голами отметились Кухарук - с игры, а Кондраков реализовал пенальти. После этого тура команды поменялись местами, "Рух" поднялся 12-й позицию в турнирной таблице, а "Минай" упал на последнее место.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

Рух - ФК Минай 2:0

Гол: Андрей Кухарук 66, Даниил Кондраков 83 (пен.)

Рух: Александр Бандура, Роман Гагун, Валерий Федорчук, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков, Богдан Бойчук, Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Борячук (Юрий Климчук 46), Андрей Кухарук (Роман Карасюк 87)

ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Александр Петрусенко, Анатолий Нуриев, Антон Шиндер (Угочукву Огбонная 78), Василий Пыняшко (Рустам Ахмедзаде 62), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Артем Милевский 78), Мислав Матич, Максим Лопырёнок (Сиака Багайоко 23)

Предупреждения: Валерий Федорчук 38, Даниил Кондраков 56 - Антон Шиндер 41, Сиака Багайоко 61, Артем Милевский 90+2, Сиака Багайоко 90+3

Удаление: Сиака Багайоко 90+3