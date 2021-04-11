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Олимпик - Колос 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

8-е поражение подопечных Калитвинцева подряд

Олимпик - Колос 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Колос

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В матче 21-го тура чемпионата Украины "Колос" на выезде обыграл "Олимпик". Счет в поединке открыл арендованный у киевского "Динамо" форвард Каргбо на 30-й минуте встречи. Но во втором тайме подопечные Руслана Костышина смогли перевернуть ход встречи и добили три очка, благодаря голам младшего Костышина и Милько. После этого тура "Колоса" имеет в своем активе 33 очка и замыкает "шестерку" лучших УПЛ. Донецкая команда же расположилась на 11-й позиции с 17 баллами.

Олимпик - Колос 1:2
Голы: Ибрагим Каргбо 30 - Денис Костышин 68 (пен.), Вадим Милько 87
Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Темур Чогадзе (Максим Тейшейра 58), Иван Зотько, Фабрисио Альваренга, Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Ибрагим Каргбо (Тадеус Нкенг 64), Орест Лебеденко, Джео Экра, Сергей Политыло
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Дмитрий Хлёбас 46), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Денис Костышин (Станислав Сорокин 80), Вячеслав Чурко, Никита Кравченко, Николай Золотов, Олег Ильин (Денис Антюх 67), Андрей Богданов (Павел Ореховский 67)
Предупреждения: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 22, Джео Экра 50, Джео Экра 56, Руслан Бабенко 59, Тадеус Нкенг 65, Артём Кичак 84 - Николай Золотов 42, Денис Антюх 78
Удаление: Джео Экра 56

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В статье: Олимпик (Донецк) Колос (Ковалевка)
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