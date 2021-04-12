Гимн трусости, пандемия ошибок и уникальный дубль. Акценты зрителя на играх 21-го тура УПЛ

Девизом тура вполне могло бы стать название песни группы "Алиса" - "Компромисс не для нас". Ни одной ничьей в семи матчах. А приглядевшись повнимательнее, мы увидим, что все эти победы были одержаны если не номинальными, то фактическими хозяевами поля (ибо "Шахтер" и "Колос" свои выездные поединки провели дома).

Впрочем, для "Шахтера" это какой-либо роли не играло. Его игры с "Мариуполем" давно превратились в настоящую профанацию официального матча. Не в обиду болельщикам обеих команд. Считаю, что виновата в этом УПЛ, которая признает возможным аренду целой команды игроков одним клубом у другого. Таким образом, мы имеем в лиге реальный фарм-клуб.

Поэтому в сегодняшнем обзоре я сознательно вывожу этот "поединок" за рамки тура, и мы будем рассматривать его как бы вне конкурса.

Динамо – Днепр-1 2:0

Мариуполь – Шахтер 0:3

Заря – Ингулец 2:0

Десна – Александрия 4:1

Ворскла – Львов 2:1

Олимпик – Колос 1:2

Рух – Минай 2:0

Зрелищность. Однозначно лучшим, в этом плане, назову матч в Чернигове, который не отпускал зрителя на протяжении всего игрового времени и вобрал в себя чертову дюжину опасных для ворот моментов, большинство из которых было из категории голевых.

К слову, своеобразный дубль "Десны", чьи игроки дважды забили пяткой, я бы назвал уникальным. Потому что мне сложно припомнить подобное за те 45 лет, что смотрю футбол. А вам?

Следующей по зрелищности у меня будет игра в Ковалевке. Правда, здесь команды долго раскочегаривались – первые полчаса минусуем, и "Олимпик" отработал на зрелище процентов так десять от общей суммы в десяток эпизодов. Зачетно смотрибельным стал поединок "Зари" с "Ингульцом": примерно столько же, но при этом не более половины из них реально голевых.

В Полтаве и во Львове мы увидели действо среднего пошиба. Но если "Ворскла" со "Львовом" распределили свои шансы приблизительно поровну между собой и равномерно по времени матча, то "Рух" с "Минаем", вхолостую отбегав до перерыва, выдали насыщенный событиями второй тайм.

Наименее зрелищным, к сожалению, выдался центральный поединок тура: "Динамо" - "Днепр". Кроме двух голов, забитых по истечении часа игры, плюс единственный шанс проигравшей команды уже в концовке, ловить здесь было нечего. Увы, вместо ожидаемого праздничного концерта прозвучал дежурный гимн трусливому прагматизму.

"Обе команды демонстрируют зрелищный футбол. Только бы не разочаровали… " - писал я в прошлый раз. И как в воду глядел. Поверьте, пересічному глядачеві глубоко перпендикулярно, почему так играли, и кто именно задал такой тон. А теперь можете рассказывать, как автор не разбирается в футболе. Ваше право. Но они ему и ни к чему, зрителю – ваши мудрые познания.

Оставшийся за кадром матч родственных душ чисто формально мог бы, на мой взгляд, претендовать на второе место по зрелищности в туре. Только здесь на означенные 10% наиграл уже "Мариуполь".

Интрига. Игравшие вне нашего конкурса, как и полагается, разобрались с нею раньше всех. Гол Мораеса опустил занавес на 35-й минуте: две минуты спустя Соломон удвоил счет, и т.д.

В большинстве матчей все решалось вскоре после перерыва. Гол Кулача в Полтаве на 50-й минуте и 2:0 уже не оставляли реальных шансов "Львову" отквитаться по полной. Дальнейший ход событий это подтвердил, несмотря на мяч престижа.

На следующей минуте Юрченко открыл счет в Запорожье, и "Заря" не отпустила "Ингулец", пока не забила второй гол, чем сердце и успокоилось.

Еще через три минуты Тотовицкий вывел вперед "Десну", и оставшееся время превратилось в бенефис хозяев поля в Чернигове: у "Александрии" моментов уже не было.

А еще минуту спустя – на 58-й Миколенко реализовал первый шанс на обе команды в Днепре. В совокупности с последовавшим через три минуты удалением Довбика это прозвучало для днепрян сигналом отбоя.

И лишь в двух случаях интрига не сдавалась поистине долго. Точку во Львове поставил гол с "точки" Кондракова, удвоившего счет в пользу "Руха" на 83-й минуте - "Минай" скрутился после этого. А Милько принес победу "Колосу" над "Олимпиком" еще четырьмя минутами позже.

Логика. Самый логичный итог был подведен в нашем "почти лучшем", но опальном матче. "Шахтер", как по мне, "наиграл" ровнехонько на 3:0.

Такого же счета в свою пользу, исходя из соотношения голевых возможностей, заслуживал и "Колос". По мне, "Ингулец" в игре с "Зарей" был достоин гола престижа. Такие же 2:1 вполне могли быть зафиксированы и в Чернигове, но "Десна" реализовала более половины своих шансов. И, наконец, преимущество "Руха" над "Минаем" было скорее минимальным.

Считаю (на основании подсчитанного), что "Львов" "наиграл" на результативную ничью, и победа "Ворсклы" выглядит менее закономерной. И да, для "Динамо" с "Днепром" достаточно логичной смотрелась бы "нулевка". Просто одни забили два из двух, а вторые… Молчи, грусть, молчи. Естественно, болельщики киевлян с этим не согласятся, но это их право. А мое – здесь.

Судейство. Комедию судейских ошибок в прошедшем туре мы смело можем именовать пандемией, так как они имели место в большинстве игр тура. Такого в этом году еще не было. Любопытно, что, невзирая на это изобилие, на сей раз, мнение моего консультанта Юстаса удивительным образом совпало с оценками штатных экспертов сайта на все сто.

Поэтому я просто перечислю обнаруженные ими ляпсусы и констатирую их значимость для результата матча.

"Ворскла" - "Львов". На 14-й минуте, кроме назначенного пенальти в ворота "Ворсклы" (который не был реализован – Резник спас полтавчан от гола), следовало бы удалить Якубу, который умышленно играл не в мяч. Таким образом, львовяне не получили численное преимущество, которым владели бы почти всю игру.

А на 47-й минуте, когда Кане открыл счет и вывел вперед Полтаву, не был зафиксирован активный офсайд у Кулача. То есть, этот гол не должен был быть засчитан. То есть, "Львов" дважды пострадал от серьезных ошибок, которые повлияли как на ход, так и на исход поединка.

"Рух" - "Минай". В случае, когда забивался второй мяч львовян, пенальти нужно было перебивать: до удара Кондракова в штрафную вбежали игроки обеих команд. Напомню, что до этого у "Миная" еще сохранялись шансы на ничью.

- "Колос". На 51-й минуте, при 1:0, не был назначен пенальти в ворота "олимпийцев" за фол Лебеденко на Ильине. То есть, счет мог сравняться на четверть часа раньше.

А на 62-й минуте не получил второе заслуженное предупреждение Золотов, за фол на Бенито. То есть последнюю треть матча "Колос" должен был доигрывать в меньшинстве, а это могло кардинально изменить ситуацию в пользу его соперника.

"Мариуполь" - "Шахтер". При том, что в исходе этой встречи не было сомнений еще до ее начала, но справедливости ради. На 78-й минуте, при 0:2, не перебивался пенальти Мораеса (аналогичный случай был во Львове). А шесть минут спустя не был назначен 11-метровый в ворота "Шахтера" за игру рукой Фернандо. На результате обе ошибки никак не сказались бы.

Везение. Фортуна отметилась в обе стороны в самом зрелищном матче тура. "Александрия" могла открыть счет еще на 6-й минуте, но удар Ситало пришелся в перекладину. А через пять минут Безбородько ответил ему, пробив в стойку ворот Панькива. Так что первый гол "Десны" был отложен почти на двадцать минут. Такое…

По окончании игры столь же безобидно смотрится и штанга от Кабаева в Запорожье, на 14-й минуте, при 0:0. А тем паче такая же неудача Тете – на 66-й, при 2:0 в пользу "Шахтера".

Личности. Самой видной фигурой тура для меня стал кипер "Олимпика" Кичак с его пятью-семью (!) приличными сэйвами. Никто из коллег по вратарскому цеху здесь рядом не стоит.

Из полевых больше всех впечатлил Костышин-младший из "Колоса". Не менее силен был Соломон – но в матче, напоминавшем тренировку с повышенной ответственностью. В тройку же включил бы Тотовицкого из "Десны" и Кане из "Ворсклы". Мораес смотрелся не хуже, но… вы в курсе. Ну, еще на близком к этому уровне запомнился черниговец Гуцуляк.

Симпатии. Оставляя "Шахтер" в скобках, моим зрительским фаворитом тура стал "Колос", как самая часто и эффектно атакующая команда. Следующей однозначно будет "Десна", а за нею – так же уверенно "Заря".

Главное разочарование тура – конечно же, "Днепр". Наступивший себе на горло и поразивший своей беспомощностью в атаке. По-прежнему малоинтересен "Олимпик", несмотря на его кажущуюся конкурентность в этом туре: кроме гола и вспомнить нечего. О бедном "Мариуполе" не замолвлю и слова.

Таблица. Все фавориты одержали синхронные победы, и, таким образом, семь очков теперь отделяют не только первое место от второго и второе от третьего, но и верхнюю шестерку от нижней восьмерки. А за пять туров до финиша это – дистанция огромного размера.

Единственное движение в таблице произошло благодаря одноименной команде. Победа "Руха" позволила ему покинуть дно и оставить позади "Львов" и "Минай". Что не удивляет, так как обе эти команды, по разным причинам, представляются менее благополучными. Правда, у "Львова", в сравнении с конкурентами, еще есть игра в запасе.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 21 16 4 1 45-14 +31 52 2 Шахтер 21 13 6 2 47-15 +32 45 3 Заря 20 11 5 4 35-14 +21 38 4 Десна 21 10 6 5 33-21 +12 36 5 Ворскла 21 9 7 5 29-18 +11 34 6 Колос 21 8 9 4 28-20 +8 33 7 ФК Александрия 21 7 5 9 28-28 0 26 8 СК Днепр-1 21 7 4 10 30-33 -3 25 9 ФК Мариуполь 21 5 6 10 21-34 -13 21 10 Ингулец 21 3 10 8 20-33 -13 19 11 Олимпик 20 5 2 13 23-37 -14 17 12 Рух 20 3 7 10 17-36 -19 16 13 ФК Львов 19 4 3 12 16-46 -30 15 14 ФК Минай 20 3 6 11 12-35 -23 15

Анонсы. "Шахтер" - "Динамо". Нужно еще что-то говорить?

Второй парой, по ожиданиям от игры, являются "Ворскла с "Зарей". Команда Максимова не особо впечатляет весной, но амбиции при ней. Потому и любопытно, что она сможет противопоставить бодро вышагивающей команде Скрипника.

Третьим выделю матч "Колос" - "Днепр". И очень надеюсь, что уж в нем не услышу приснопамятного гимна трусости. Могут ведь оба, когда хотят.

"Десна" и "Александрия" на выезде играют с аутсайдерами. Еще два дуэта представляют собой "группу в полосатых купальниках", красиво плывущую в нижней половине турнирной таблицы и пока еще держащуюся на поверхности.

21-й тур в целом оставил очень противоречивые чувства. Я даже затрудняюсь оценить его по пятибалльной системе. Но с учетом призрака "Мариуполя" и унылого "Днепра", а также полной предсказуемости результатов, наверное, это будет ближе к тройке с плюсом, чем к четверке с минусом. Или все-таки на твердую троечку?