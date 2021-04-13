Защитник Миная: Впереди есть еще матчи, чтобы покинуть зону вылета и сохранить прописку в элите

Защитник "Миная" Тарас Сакив прокомментировал поражение "Руху" (0:2) в матче 21-го тура Премьер-лиги.

"Прежде всего, нам удалось навязать игру впереди. Да, во втором тайме мы создавали моменты, но этого было недостаточно. Команда соперника воспользовалась нашими ошибками, забила два мяча и сейчас они улучшили свое положение, а мы - ухудшили.

К счастью, у нас впереди еще есть матчи, чтобы мы покинули зону вылета и выполнили задание - сохранить прописку в элите", - сказал Сакив.