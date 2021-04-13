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Защитник Миная: Впереди есть еще матчи, чтобы покинуть зону вылета и сохранить прописку в элите

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатская команда опустилась на последнее место в турнирной таблице

Защитник Миная: Впереди есть еще матчи, чтобы покинуть зону вылета и сохранить прописку в элите

Фото: facebook.com/minajfootballclub

Новина українською

Защитник "Миная" Тарас Сакив прокомментировал поражение "Руху" (0:2) в матче 21-го тура Премьер-лиги.

"Прежде всего, нам удалось навязать игру впереди. Да, во втором тайме мы создавали моменты, но этого было недостаточно. Команда соперника воспользовалась нашими ошибками, забила два мяча и сейчас они улучшили свое положение, а мы - ухудшили.

К счастью, у нас впереди еще есть матчи, чтобы мы покинули зону вылета и выполнили задание - сохранить прописку в элите", - сказал Сакив.

Напомним, что после 21-го тура УПЛ "Минай" является аутсайдером, в активе клуба 15 зачетных пунктов.

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай Тарас Сакив
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Источник:
ТК Футбол

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