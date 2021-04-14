Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Додо: Победы над Динамо – одни из самых важных для Шахтера
Защитник донецкого клуба - о предстоящем украинском класико
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Додо поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 22-м туре УПЛ.
"Это Класико – мы прекрасно знаем, что это. Будет очень сложная игра. Ко всем Класико, ко всем дерби, конечно, мы подготавливаемся немного по-другому – с другим настроением, с еще большим желанием победить. Это будет хороший момент, чтобы показать, что мы всегда готовы играть против сильных команд.
Матч с "Динамо" позволит показать, что наша команда компетентна.
Победы над "Динамо" – одни из самых важных для нас. Мы проиграли за последнее время только матч за Суперкубок, в чемпионате побеждали, поэтому постараемся играть на таком же уровне. В матче посмотрим", - сказал Додо.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30.
Популярное сейчас
- Шедевр без дивидендов: ВИДЕО невероятной результативной бисиклеты Тареми в ворота Челси
- Фонсека покинет Рому по завершению этого сезона
- Неймар – лучший игрок матча ПСЖ – Бавария. После победы бразилец разоткровенничался о новом контракте
- Претенденты на Довбика, новичок Львова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО