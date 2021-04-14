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Додо: Победы над Динамо – одни из самых важных для Шахтера

Премьер-лига
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Защитник донецкого клуба - о предстоящем украинском класико

Додо: Победы над Динамо – одни из самых важных для Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 22-м туре УПЛ.

"Это Класико – мы прекрасно знаем, что это. Будет очень сложная игра. Ко всем Класико, ко всем дерби, конечно, мы подготавливаемся немного по-другому – с другим настроением, с еще большим желанием победить. Это будет хороший момент, чтобы показать, что мы всегда готовы играть против сильных команд.

Матч с "Динамо" позволит показать, что наша команда компетентна.

Победы над "Динамо" – одни из самых важных для нас. Мы проиграли за последнее время только матч за Суперкубок, в чемпионате побеждали, поэтому постараемся играть на таком же уровне. В матче посмотрим", - сказал Додо.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало - в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Додо
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