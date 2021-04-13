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Монзуль рассудит Шахтер и Динамо и другие судейские назначения 22-го тура УПЛ
ВАР будет задействован на 3-х матчах тура
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 22-го тура
Главными арбитрами на матчах 22-го тура будут работать:
16 апреля
17:00 ПФК Львов — Александрия —Олег Деревинский (Киев)
17 апреля
14:00 Минай — Десна — Виталий Романов (Днепр)
17:00 Ворскла — Заря — Евгений Арановский (Киев), VAR — Сергей Бойко (Киевская обл.)
19:30 Шахтер — Динамо — Екатерина Монзуль (Харьков), VAR — Николай Балакин (Киевская обл.)
18 апреля
14:00 Ингулец — Рух — Владимир Новохатний (Киев)
17:00 Мариуполь — Олимпик — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
19:30 Колос — Днепр-1 — Максим Козыряцкий (Запорожье), VAR — Денис Шурман (Киевская обл.)
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