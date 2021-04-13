  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Монзуль рассудит Шахтер и Динамо и другие судейские назначения 22-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монзуль рассудит Шахтер и Динамо и другие судейские назначения 22-го тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

ВАР будет задействован на 3-х матчах тура

Монзуль рассудит Шахтер и Динамо и другие судейские назначения 22-го тура УПЛ

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 22-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 22-го тура будут работать:

16 апреля

17:00 ПФК Львов — Александрия —Олег Деревинский (Киев)

17 апреля

14:00 Минай — Десна — Виталий Романов (Днепр)

17:00 Ворскла — Заря — Евгений Арановский (Киев), VAR — Сергей Бойко (Киевская обл.)

19:30 Шахтер — Динамо — Екатерина Монзуль (Харьков), VAR — Николай Балакин (Киевская обл.)

18 апреля

14:00 Ингулец — Рух — Владимир Новохатний (Киев)

17:00 Мариуполь — Олимпик — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

19:30 Колос — Днепр-1 — Максим Козыряцкий (Запорожье), VAR — Денис Шурман (Киевская обл.)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Кююмалайнен (Київ)
13.04.2021 в 20:30
А без неё никак?
Ответить
0
0
rem ber (Aachen)
13.04.2021 в 20:24
Три матча подряд между этими командами судит один и тот же судья. Обеспечивает результат?
Ответить
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 20:31
ТАТЫШО !!!
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.04.2021 в 20:03
макароннік нічого не зробив для підвищення кваліфікації суддів і тепер використовує останній козир - бабу. Де і в якій країні, центральний матч чемпіонату головним арбітром буде жінка?
Ответить
+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 19:31
Можно было Иванова назначить, он себя тоже хорошо зарекомендовал...
Ответить
+3
-1
Тренерую (Столица)
13.04.2021 в 19:17
Не может быть )))
Ответить
+5
-1
ВиктАн
13.04.2021 в 19:13
Куда ж без Ахметовского судьи, хотя врят ли это им поможет.
Ответить
+5
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.04.2021 в 19:05
Кто бы сомневался.
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...