Лидер Динамо восстановился после травмы перед игрой с Шахтером

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков полностью восстановился после повреждения икроножной мышцы. Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Отметим, что 23-летний футболист вернулся в общую группу неделю назад, однако пропустил матч против "Днепра-1" (2:0).

В текущем сезоне за "бело-синих" хавбек забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.

Напомним, что последний раз Цыганков выходил на поле 18 марта против "Вильярреала" и был заменен после первого тайма. Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский" в 19:30.