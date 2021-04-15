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Лидер Динамо восстановился после травмы перед игрой с Шахтером
Неделю назад игрок вернулся в общую группу команды
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков полностью восстановился после повреждения икроножной мышцы. Об этом сообщает "Футбол NEWS".
Отметим, что 23-летний футболист вернулся в общую группу неделю назад, однако пропустил матч против "Днепра-1" (2:0).
В текущем сезоне за "бело-синих" хавбек забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
Напомним, что последний раз Цыганков выходил на поле 18 марта против "Вильярреала" и был заменен после первого тайма. Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский" в 19:30.
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