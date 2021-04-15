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Львов - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Александрия", украинская Премьер-лига, 16 апреля 2021
Фото: ФК Александрия
22-й тур украинского чемпионата будет открыт в пятницу, когда в гости к ФК "Львов" приедет "Александрия" Владимира Шарана. Что общего между командой А и командой Б? Обе проиграли в прошлом туре, проведя при этом достаточно добротный первый тайм. Но футболисты Бессмертного во втором дважды пропустили от "Ворсклы" (2:1), а "горожане" были разбиты "Десной" (4:1).
Для обеих команд очень важно вернуться на победный путь. "Александрия" все еще планирует зацепиться за пятое место и потеря очков в пятницу может поставить крест на возвращении в еврокубки. "Львов" же всеми силами ведет борьбу за сохранения места в элите, а потому для них любое очко может стать золотым.
Смотрите матч 22-го тура УПЛ в воскресенье, 16-го апреля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Львов" - "Александрия" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Александрия"
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