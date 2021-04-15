Львов - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

22-й тур украинского чемпионата будет открыт в пятницу, когда в гости к ФК "Львов" приедет "Александрия" Владимира Шарана. Что общего между командой А и командой Б? Обе проиграли в прошлом туре, проведя при этом достаточно добротный первый тайм. Но футболисты Бессмертного во втором дважды пропустили от "Ворсклы" (2:1), а "горожане" были разбиты "Десной" (4:1).

Для обеих команд очень важно вернуться на победный путь. "Александрия" все еще планирует зацепиться за пятое место и потеря очков в пятницу может поставить крест на возвращении в еврокубки. "Львов" же всеми силами ведет борьбу за сохранения места в элите, а потому для них любое очко может стать золотым.

Смотрите матч 22-го тура УПЛ в воскресенье, 16-го апреля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Львов" - "Александрия" будет доступна на платформе Oll.tv.