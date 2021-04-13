Беззубый Днепр-1, зрелище в Чернигове, слабое звено Олимпика. Эксперты о 21-м туре УПЛ

Бывший тренер "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги 21-го тура украинской Премьер-лиги.

"Мариуполь" - "Шахтер" 0:3

Сергей Шебек: Видно, нравится путешествовать мариупольцам по всей Украине. Иначе объяснить их согласие проехать 700 километров, чтобы сыграть домашний матч в Киеве, тем самым экономя силы "Шахтеру". Но "горняки" любезностью на любезность не ответили, забив "подопечным" три мяча. У одних задача была забить много, у других не пропустить много. Вышло что-то среднее. Получилась не то тренировка, не то спарринг для "Шахтера". Такие игры можно даже не показывать по телевиденью.

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"Динамо" - "Днепр-1" 2:0

Александр Севидов: Победа "Динамо" выглядит логично. Первый тайм прошел в более напряженной борьбе, с преимуществом киевлян, но на фоне организованной игры днепрян в обороне. Они практически ничего серьезного не позволили динамовцам создать у своих ворот, грамотно обороняясь по 7-8 человек. "Днепр-1" вышел с одной целью - не проиграть. И если в защите до 55-й минуты был порядок, то в нападении играли никак. Редко доходили до штрафной киевлян, показывая, что впереди ни на что не надеемся, главное - как-то вырвать ничейный результат.

Если в первом тайме они выстояли, то во втором, секундная потеря концентрации стоила им пропущенного гола. Ну, слишком долго через всю штрафную летел мяч на дальнюю точку, все смотрели и никто не переместился помешать нанести удар Миколенко. А удаление Довбыка поставила точку на планах днепрян. Он сильно подвел команду. Негоже с такой фактурой и ростом вести борьбу не корпусом, а за счет ненужного размахивания рук. Схлопотал карточки на ровном месте, и тут никаких объяснений не может быть.

Фото - СК Дніпро-1

Артем облегчил задачу "Динамо". Именно после удаления динамовцы полностью завладели преимуществом, территорией, что и вылилось во второй забитый красивый гол, в исполнении Сидорчука. После этого "Динамо" немного расслабилось, позволив в конце игры создать номинальным гостям первый голевой момент, но Хобленко не смог распорядиться предоставленным шансом.

"Динамо" было сильнее, заслуженно и спокойно победило на классе. А вот "Днепр-1" в атаке выглядел очень блекло и не убедительно, поэтому и не поставил серьезных задач перед обороной киевлян.

"Десна" - "Александрия" 4:1

Александр Севидов: Несмотря на крупное поражение, получилась хорошая игра обеих команд. "Александрия" неплохо начала, и моменты создавала и гол забила. Наверняка хотели дотянуть до перерыва победный для себя счет, но сразу же пропустили. Нужно отметить, "Десна", если сравнивать с "Александрией", больше была уверенна в своих силах. Черниговцы играли более раскрепощено, у них очень хорошая группа атаки, одна из лучших в этом чемпионате, что и сыграло главную роль в их победе. Обороняться умеют обе команды, а вот в созидании "Десна" была изобретательнее и сильнее.

Очевидно, что у "северян" хороший подбор футболистов, если одни выбывают, то другие полноценно их заменяют. Происходит качественная замена в группе атаки. Мы увидели шедевральные голы на все вкусы, пятками, а также как Гуцуляк мастерски забил со смещением влево и подкруткой в дальний угол. "Десна" во втором тайме совершила три удара в створ ворот, в итоге три забитых мяча. Прекрасное исполнение на фоне хорошего мастерства. Они заслужили победу, а вот "Александрия" не заслужила поражение с таким счетом.

"Ворскла" - "Львов" 2:1

Сергей Шебек: Цена нереализованного пенальти – поражение команды. Можно гадать, как бы закончилась игра, реализуй "Львов" удар с "точки". К тому же гости должны были получить численное преимущество на 75 минут, правда, арбитр посчитал иначе, не удалив Якубу. А это кардинально меняло бы дальнейший расклад и ход событий на поле. И так как "горожане" играли в первом тайме, то вряд ли у полтавчан были надежды на благоприятный исход в этом матче. "Ворсклу" попросту не было видно, на поле была серая и разбалансированная команда. "Львов" смотрелся лучше и убедительнее. Хозяева создали первый по-настоящему опасный момент лишь на 45-й минуте матча, когда Степанюк из-за пределов штрафной здорово пробил, и вратарь с трудом потащил мяч из-под перекладины.

Видимо, в перерыве Юрий Максимов хорошенько встряхнул подопечных, на поле появилась совсем другая команда. Все решилось в течение трех минут. Теперь "Львов" погрузился в какую-то спячку, и пропал с радаров игры аж до 70-й минуты поединка. Сначала Кане забил, а потом во втором голе ассистировал Кулачу, отдав великолепный разрезающий пас нападающему.

Три минуты это много или мало, но они фактически стали приговором для гостей. Да, они смогли сократить счет, но духу больше не хватило, чтобы вырвать ничью. Нужно отметить, что и полтавчане ничего не показали, просто так удачно сложилось: не забитый гостями пенальти, и три счастливые минуты второго тайма обернулось в их пользу. Был у "Ворсклы" идеальный шанс забить третий мяч, чтобы закрепить впечатление, но Скляр не смог использовать выход один на один с вратарем.

Если суммировать: "Львов" был лучше в первой тайме, а "Ворскла" выровняла игру во втором. Логичным исходом такой игры была бы ничья.

"Заря" - "Ингулец" 2:0

Александр Севидов: Состоялась прогнозируемая победа "Зари". Хозяева владели большим преимуществом, но в первом тайме не смогли реализовать свои моменты, которых было достаточно. "Ингулец" огрызался, но делал это очень редко и робко, практически играя на своей половине поля, пару раз приблизившись к владениям луганчан.

Во втором тайме гости попытались наскоком удивить хозяев, даже создали опасный момент. Впрочем, "Зарю" это не смутило, они забили быстрый гол, и все успокоились, взяли игру под свой контроль. А когда забили второй мяч, стало понятно, что без проблем доведут матч до логического завершения. Единственно на некоторое время образовался небольшой хаос, когда пошли массовые замены по два, по три игрока, вследствие чего немного потерялся рисунок игры, "Заря" успокоилась, позволив поактивничать впереди "Ингульцу". Голевых моментов не было, но нагнетание, забросы в штрафную, и небольшое напряжение создали у своих ворот хозяева. Конечный счет соответствует тому, что происходило на футбольном поле, поэтому все закономерно. Все-таки подбор футболистов у "Зари" на порядок выше, чем у петровцев.

"Рух" - "Минай" 2:0

Сергей Шебек: Команды решали разные задачи, "Рух" играл только на победу, "Минай" приехал за ничьей, сосредоточив все свои усилия на обороне. Они сознательно отдали инициативу, рассчитывая на удачу в контратаках. Для них главное было не пропустить и не проиграть. Первый тайм при небольшом преимуществе львовян прошел в основном между штрафными. Закарпатцы грамотно построили оборону, не позволив хозяевам развернуться. За весь тайм команды не создали ни одного момента, ни одного удара в створ ворот, не считая выстрел с острого угла на 1-й минуте матча, в итоге угловой, с которого хозяева организовали единственно хороший момент. И это все на двоих.

Второй тайм "Минай" начал активно, стал чаще приближаться к владениям "Руха", произвел два удара в створ ворот, один из которых в исполнении Нуриева со штрафного был опасным. Но Бандура выручил, переведя мяч на угловой. Казалось, что гости добьются своего - увезут ничью, но хозяева оказались настойчивее и настырнее, за что и были вознаграждены. Сначала Кухарук удачно подкараулил отскок мяча от защитника, забив красивый мяч, а затем напор команды увенчался приятным призом в виде одиннадцатиметрового удара.

После первого пропущенного гола "Минаю" нужно было перестраиваться с обороны на атаку, проявлять характер, волю, но, к сожалению, они были пассивны. Единственный момент - когда Ахмедзаде в пределах штрафной пробивал в угол, но мяч скользнул рядом со стойкой. Это был шанс сравнять счет, но вскоре получили второй гол в свои ворота. "Рух" больше хотел победить и команда этого добилась.

"Олимпик" - "Колос" 1:2

Сергей Шебек: Как и предполагалось, матч начался под диктовку "Колоса", который с первых минут владел территорией и инициативой, создавая давление на ворота "олимпийцев". Первая и единственная за 45 минут контратака закончилась успехом для номинальных хозяев. Каргбо использовал пространство, убежал от Петрова и забил. После этого "Олимпик" опять сел в плотную оборону, а "Колос" начал играть чуть быстрее и создал несколько предпосылок, чтобы сравнять счет. Но донетчане выстояли.

А во втором тайме неорганизованность и недисциплинированность легионеров привела "Олимпик" к фатальным последствиям. Сначала Экра в течение пяти минут на ровном месте заработал две желтые карточки, оставив команду в меньшинстве. А буквально через три минуты Альваренга без необходимости "привез" себе пенальти. Ну, зачем фолить в углу штрафной, где игрок соперника не несет никакой угрозы? Они в вдвоем очень сильно подвели команду. Этим и воспользовались коваливцы. Сравняли счет с одиннадцатиметрового удара, а под конец игры с углового вырвали трудную победу. "Колос" весь матч доминировал, был сильнее и за настойчивость заслужил похвалы.