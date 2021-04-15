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Рябоконь назвал идеальную дату для завершения УПЛ
"Десна" поддержала инициативу УАФ
Фото: ФК Десна Чернигов
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал решение о завершении сроков чемпионата на 9 мая.
"Десна" поддержала эту инициативу УАФ. Я, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией, закончил бы чемпионат еще раньше. 9 мая - нормально. А вот 1-го - было бы вообще идеальным вариантом. Можно было бы играть по две игры в неделю.
Нашу команду вирус, слава Богу, обходит. Но у других есть проблемы. И да, я считаю, что ситуация ухудшилась. Полстраны в красной зоне, мы, в том числе. Зрителей на стадионе нет и не предвидится", - сказал Рябоконь.
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