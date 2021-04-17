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Михалик: Пессимисты говорили, что у Луческу в Динамо ничего не получится, так как он делает ставку на бразильцев
Но Динамо идет на чемпионство
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-хавбек "
"В этом матче я выше оцениваю шансы "Динамо". Очень своевременным было появление у руля киевлян Мирчи Луческу. Кстати, хватало пессимистов, которые утверждали, что у румынского специалиста в "Динамо" ничего не получится, мол, он привык делать ставку только на бразильских легионеров. Однако Мирча Луческу очень быстро нашел общий язык со своими новыми подопечными, которые беспрекословно его слушаются, и это принесло свои плоды. Благодаря высокой игровой дисциплине, целеустремленности, стабильности киевляне постепенно закрепились на передовых позициях, чего им давно не удавалось. И это несмотря на непонятную пассивность на трансферном рынке. Поэтому остается запастись терпением и понаблюдать, будут ли динамовцы и дальше так стремительно прибавлять.
Поскольку у "Шахтера" и "Динамо" довольно длинная скамейка запасных, то отсутствие завтра нескольких ведущих исполнителей не должно сказаться на качестве игры. Турнирное положение будет заставлять "горняков" атаковать большими силами, оголяя тылы и, уверен, у динамовцев появится возможность пользоваться своим грозным оружием – контрвыпадами, с подключением фланговых защитников. Очень хочется, чтобы участники дерби порадовали зрелищной и, главное, результативной игрой. Надеюсь, что динамовцы забьют на один гол больше", - сказал Михалик.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.
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