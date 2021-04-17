Олег Кузнецов: Шахтер наверняка понимает, что этот чемпионат уже проигран

Встречи между киевским "Динамо" и "Шахтером" в чемпионате Украины на протяжении последних двух десятков лет не только проходят в острой и бескомпромиссной борьбе, но и носят принципиальный характер. А с тех пор, как летом прошлого года у руля динамовцев встал проработавший 12 лет в донецком клубе Мирча Луческу, градус украинского Классико стал еще выше. А если учесть еще два факта – поражение горняков в первой же игре с "Динамо" на Суперкубок и нынешнее отставание от главного конкурента в борьбе за чемпионство на семь очков, то сегодняшний поединок обещает стать сверхинтересным.

- В вашу бытность игроком киевского "Динамо" встречи с "Шахтером" были столь же принципиальными, как и сейчас? – первым делом интересуюсь у Олега Кузнецова.

- Нет, не настолько. В ту пору больше принципиальными были наши матчи с московскими командами, а не с украинскими. Особенно со "Спартаком". Все помнят, какие это были игры! Если же говорить о наших поединках с "Шахтером" на всесоюзной арене, то в Донецке, как впрочем и в других городах, они почти всегда проходили с аншлагом. Помнится, когда "Динамо" играло на донецком стадионе "Шахтер", то из-за отсутствия свободных мест люди сидели даже на терриконах. В ту пору наш соперник отличался неуступчивым, по-настоящему горняцким, характером. С ним всегда было тяжело играть.

- Какой из матчей, сыгранных вами в динамовской футболке против горняков запомнился больше всего?

- В 1985 году, когда мы играли с "Шахтером" в финале Кубка СССР. Была равная игра, в которой пришлось очень тяжело. Донетчане оказали серьезное сопротивление, но нам все же удалось выиграть с минимальным счетом 2:1. Не случайно "Шахтер" называли кубковой командой. Горняки хоть и не совсем удачно играли в чемпионате СССР, зато в розыгрыше Кубка могли настроиться на одну-две игры – и обыграть любого соперника.

- Как считаете, семиочковый отрыв "Динамо" от "Шахтера" за пять туров до финиша может гарантировать чемпионство команде Мирчи Луческу?

- Думаю, что даже независимо от сегодняшней игры процентов на 99 "Динамо" будет чемпионом. Даже в том случае, если киевская команда проиграет и отрыв сократится до четырех пунктов, я не вижу соперников, с которыми она может потерять очки. Мне кажется, что в вопросе о чемпионства уже все решено. Сегодняшняя игра имеет разве что значение по части престижа.

- Для "Шахтера"?

- Не только. И для "Динамо" тоже. Ведь когда ты становишься чемпионом, но при этом два раза проигрываешь главному конкуренту за медали, то это может выглядеть как-то некрасиво. Так что динамовцам есть что доказывать. Если они сумеют сегодня победить, то тема чемпионства для "Шахтера" будет без вариантов.

- Многие специалисты на протяжении не одного сезона сходились во мнении, что успешная игра донецкой команды во многом зависит от двух ее лидеров – Марлоса и недавно покинувшего "Шахтер" Тайсона. Вы с этим согласны?

- Мне кажется, что это уже отыгранный материал. Об этом уже говорили в прошлом году. По моему мнению, в "Шахтере", наверное, слишком поздно сделали выводы о том, что нужно отпустить Тайсона. Два-три года назад оба футболиста действительно были настоящими лидерами. Но когда тот же Тайсон на протяжении двух лет ходил и ныл, что он хочет куда-то уйти, то церемониться с ним не стоило – нужно было давным-давно отпускать. Развитие же событий показало, что Тайсон двухлетней давности и Тайсон образца последнего сезона – это как небо и земля. То же самое касается и Марлоса.

- Полагаете, что в последнее время Марлос сник из-за того, что на игре "Шахтера" стали сказываться капризы заупрямившегося Тайсона?

- Не думаю, что это каким-то образом связано с Тайсоном. Можно судить по игре имеющего украинское гражданство бразильца. Теперешний Марлос в сравнении с тем, который был два года назад, это опять же, небо и земля. Тогда он был неоспоримым лидером, и забивал много мячей. А что теперь? На его счету всего два результативных удара в самом начале нынешнего чемпионата. Так что сейчас Марлос уже вовсе не лидер команды. Тете на его позиции, как мне кажется, выглядит намного интереснее. Неплохо выглядит в этом сезоне и заметно прогрессирующий Соломон, забивший много решающих мячей. Его можно назвать одним из лидеров. Лидерские качества имеет и Алан Патрик. Судя по той позиции, на которой он играет, и по тому, что его регулярно включают в стартовый состав. Вообще в "Шахтере" идет омоложение состава, и ряд игроков в ближайшее время могут заявить о себе в ролный голос.

- Кадровые проблемы в преддверии нынешнего матча есть и у "Динамо". Этот фактор может сыграть на руку сопернику?

- Не думаю. Без Вербича "Динамо" играло всю весеннюю часть чемпионата, набирало очки. Думаю, что Мирча Луческу, как опытный тренер, найдет замену и Сидорчуку. Не считаю, что отсутствие этого игрока может дать "Шахтеру" какое-то преимущество. Да, он хороший футболист, капитан команды, который играет в середине поля. Но думаю, что заменивший его игрок тоже будет стремиться сыграть в столь принципиальном матче максимально полезно.

- Каким вам видится предстоящий поединок?

- Сегодня ожидаю увидеть зрелищный футбол. Полагаю, что должна быть открытая игра, в которой будет много голов. Тот же "Шахтер", несмотря на заверения, что он будет бороться за золото до конца, наверняка понимает, что этот чемпионат проигран.