Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.04.2021

Прошлогодний розыгрыш УПЛ "Шахтер" выиграл с 23-очковым преимуществом над "Динамо". В этом же году "горняки" рискуют отпустить соперника в десятиочковый отрыв за четыре тура до финиша. Понятно, что здесь речь уже не идет о борьбе за чемпионство. Задачей "Шахтера" является не дать шансы "Заре" посягнуть на вторую позицию и хотя бы немного усложнить жизнь для "Динамо".

В первом круге "горнякам" удалось навязать "динамовцам" свои правила игры. Тот поединок в расположении "Шахтера" берут за основу своих взаимоотношений с вечным конкурентам. Однако "Динамо" еще раньше заставило "Шахтер" краснеть, обыграв его в поединке за Суперкубок Украины. Поэтому констатировать можно следующее: несмотря на отсутствие реальной интриги в борьбе за корону на финишной прямой чемпионата, напряжение в личном противостоянии "Динамо" и "Шахтера" держит публику в тонусе значительно лучше, чем это было в предыдущем сезоне.

И вот на очереди последний штрих. Получит ли "Шахтер" на руки козырь, благодаря которому можно будет уменьшить вес потенциального чемпионства конкурента (две победы над "Динамо" в чемпионате), или все же "Динамо" реабилитируется за провал первого круга и докажет, что возглавляет турнирную таблицу не случайно? Задачи очерченные, цели ясны. Осталось определить сильнейшего на футбольном поле.

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УПЛ. 22-й тур. 17.04.2021

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль; VAR-арбитр – Николай Балакин

"Шахтер" 19:30 "Динамо"

Телетрансляция в Украине – "Футбол 1"; текстовый ОНЛАЙН матча – матч-центр UA-Футбол >>>

"Шахтер"

"Шахтер" вовремя спохватился. Ведь после повторного поражения от "Ромы" в Лиге Европы, "горняки" уступили "Львову" в УПЛ. Это стало двойным ударом по амбициям и психологии "горняков". А с такими ранеными чувствами выходить на матч с "Динамо" рискованно. Поэтому дальнейшие победы над "Ворсклой" и "Мариуполем" имели целебный эффект.

Эти победы оказались "сухими" – без пропущенных "горняками" голов. Положительным знаком является и высокая результативность Жуниора Мораес в этих поединках – четыре из пяти общекомандных голов "Шахтера" принадлежат ему. Можно говорить, что дончане подходят к важному матчу в хорошем настроении, однако не все в порядке с кадрами.

Из-за травм не сыграют Евгений Коноплянка и Исмаили. Украинец не является основным в "Шахтере", а вот бразилец когда-то был безальтернативным левым защитником. Сейчас эту позицию можно считать проблемной у "горняков". Есть Корниенко, но в двух последних матчах чемпионата слева в обороне выходил Сиприано. Следовательно, не может не быть вопросов к форме Николая Матвиенко. В центре защиты снова должен сыграть дуэт Бондарь - Кривцов, ведь Витао не внушает надежности. В пяти последних матчах чемпионата в основе играл Майкон. В нем Луиш Каштру, вероятно, видит ресурс для обновления коллектива. Патрик играет чуть выше, а Марлос остается на скамейке запасных.

Не сыграет Тайсон – но это уже не новость.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - Степаненко, Майкон - Тете, Патрик, Соломон - Мораес

"Динамо"

Стиль "Динамо" предусматривает максимальные рациональность и прагматизм. Киевляне выиграли шесть из последних шести поединков УПЛ, пропустили в течение этого отрезка лишь два гола. Примечательно и другое: до сих пор "Динамо" Мирчи Луческу лишь однажды проигрывало в чемпионате Украины. И как раз в матче против "Шахтера".

Календарь у киевлян непростой, но команда демонстрирует умение побеждать с разным "выражением лица". "Рух" был разгромлен на незначительных оборотах, "Александрия" преодолена в трудовом энергозатратном режиме, а успех поединка с "Днепр-1" отличился высоким хладнокровием. Ожидается, что против "Шахтера" "Динамо" сыграет от обороны и на контратаках. Но могут быть сюрпризы.

Планам Мирчи Луческу, правда, может помешать отсутствие Сергея Сидорчука. Это потеря очень ощутима (из-за дисквалификации), поэтому легко понять возмущение тренера по желтой карточке капитана "Динамо" в матче с "Днепром-1". Но ничего не поделаешь – цементировать центр поля придется кому-то другому. Примечательно, что в матче первого круга Сидорчук был удален на 45-й минуте, поэтому с четырех возможных таймов против "Шахтера" в чемпионате сыграл только один.

Дуэлунд и Клейтон накануне играли за дубль, Беньямин Вербич до сих пор травмирован. Жерсон Родгирес в двух последних матчах "Динамо" не играл в основе.

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко - Шапаренко, Шепелев, Буяльский - Караваев, Де Пена - Беседин

"Шахтер" - "Динамо". Статистика личных встреч

О матче первого круга уже много говорилось. Добавим, что тот поединок стал логическим продолжением тенденции результативности в противостоянии: минимум три гола, в каждом из последних четырех матчей между командами. Также в каждом из последних четырех очных поединков одна из сторон забивала три гола.

В целом это будет 99-я серия украинского Классического дерби (во всех турнирах). Небольшое преимущество по итогам предыдущих матчей – на стороне "Шахтера". Также надо отметить, что четыре из последних пяти поединков между командами были сыграны в Киеве.

"Шахтер" - "Динамо". Последние встречи команд

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"Шахтер" - "Динамо". Турнирное положение команд

"Шахтер" не только гонится за "Динамо", но и защищается от посягательств "Зари". В случае победы луганчан над "Ворсклой" и поражения "горняков" от "Динамо", в турнирной таблице потерянных очков "Заря" будет отставать от "Шахтера" только на один балл.

Но есть и другой аспект. Если "Заря" не победит в 22-м туре, а "Динамо" обыграет "Шахтер", киевляне обеспечат себе как минимум второе место турнирной таблицы. То есть, участие в следующей Лиге чемпионов. Высокая цена, не так ли?!

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Динамо 21 16 4 1 45-14 +31 52 0 2 Шахтер 21 13 6 2 47-15 +32 45 0 3 Заря 20 11 5 4 35-14 +21 38 0 4 Десна 21 10 6 5 33-21 +12 36 0 5 Ворскла 21 9 7 5 29-18 +11 34 0

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"Шахтер" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Football

Ничья 1:1. Отсутствие Сидорчука действительно будет сковывать "Динамо". А "Шахтер", несмотря на тягу к атакующему стиля, все же не решится идти вперед без оглядки на собственные тылы – слишком болезненным может быть наказание. В этом сезоне все перевернулось с ног на голову, поэтому и в прогнозе пойдем от противного – делаем ставку на то, что результативным этот матч не будет. Забьют обе, а вероятный итог – ничья, в которую команды не играли между собой уже в восьми матчах подряд.