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Грачев: При победе или ничьей динамовцев можно будет поздравить их с чемпионством

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Также Виктор считает, что коронавирус больше навредил дончанам

Грачев: При победе или ничьей динамовцев можно будет поздравить их с чемпионством

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев прокомментировал возможный ход событий в лидерской гонке чемпионата Украины:

“Для киевлян это, можно сказать, золотой матч. При победе или ничьей динамовцев можно будет поздравить с чемпионством, потому что отыграть семь очков, не говоря о десяти, за четыре тура просто нереально. И это касается не только украинского первенства.

Для “Шахтера” это должна быть реабилитация за провальный сезон на внутренней арене.

Почему “Шахтер” отпустил “Динамо”? Здесь я бы назвал несколько причин. “Горняки” больше пострадали от коронавируса в начале сезона. Тренеру было сложно удержать команду на одном уровне готовности. Плюс, мне кажется, у “Шахтера” внутри коллектива были какие-то недоразумения, поэтому произошел некий надлом, а это не могло не сказаться на результатах. И никто не ожидал, что “Динамо” прибавит. Дончане, я так понимаю, думали выехать на старом багаже, все же помнят 23 очка преимущества “Шахтера” в прошлом чемпионате. Но на этот раз не получилось.

Удивило ли меня “Динамо”? Нет. У киевлян класс исполнителей остался тот же, что был и год, и два назад. Просто Мирча Луческу наладил командную и игровую дисциплину, а также довел до идеального функциональное состояние коллектива”, - сказав Виктор Грачев.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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