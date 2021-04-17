Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грачев: При победе или ничьей динамовцев можно будет поздравить их с чемпионством
Также Виктор считает, что коронавирус больше навредил дончанам
Бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев прокомментировал возможный ход событий в лидерской гонке чемпионата Украины:
“Для киевлян это, можно сказать, золотой матч. При победе или ничьей динамовцев можно будет поздравить с чемпионством, потому что отыграть семь очков, не говоря о десяти, за четыре тура просто нереально. И это касается не только украинского первенства.
Для “Шахтера” это должна быть реабилитация за провальный сезон на внутренней арене.
Почему “Шахтер” отпустил “Динамо”? Здесь я бы назвал несколько причин. “Горняки” больше пострадали от коронавируса в начале сезона. Тренеру было сложно удержать команду на одном уровне готовности. Плюс, мне кажется, у “Шахтера” внутри коллектива были какие-то недоразумения, поэтому произошел некий надлом, а это не могло не сказаться на результатах. И никто не ожидал, что “Динамо” прибавит. Дончане, я так понимаю, думали выехать на старом багаже, все же помнят 23 очка преимущества “Шахтера” в прошлом чемпионате. Но на этот раз не получилось.
Удивило ли меня “Динамо”? Нет. У киевлян класс исполнителей остался тот же, что был и год, и два назад. Просто Мирча Луческу наладил командную и игровую дисциплину, а также довел до идеального функциональное состояние коллектива”, - сказав Виктор Грачев.
Популярное сейчас
- Свитолина на тайбрейке принесла Украине победу над Японией в Кубке Билли Джин Кинг. Как это было
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кассано: Состоялись неофициальные контакты между Шахтером и Де Дзерби
- Тайсон объявлен игроком Интернасьоналя, Щербак перешел в аматоры. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
Новости по теме
- 00:36 Украинские Михалик: Пессимисты говорили, что у Луческу в Динамо ничего не получится, так как он делает ставку на бразильцев
- 23:28 Украинские Волошин: Доказали, что на данный момент мы сильнее Шахтера
- 22:37 Украинские Нагорняк: Даже жалко, что перед дерби отрыв между Динамо и Шахтером - семь очков