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ВИДЕО, как Минай забил впервые за полтора месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Прервалась длинная безголевая серия

ВИДЕО, как Минай забил впервые за полтора месяца

Фото: ФК Минай

Новина українською

В рамках 22-го тура чемпионата Украины "Минай" на своем поле принимает "Десну". На 23-й минуте матча ударом с пенальти нападающий закарпатской команды Анатолий Нуриев открыл счет в матче.

Этот гол стал первым с 28 февраля для "Миная". Тогда подопечные еще Кобина победили "Олимпик" со счетом 2:1. С того момента закарпатцы имели пятиматчевую сухую серию против "Динамо" (0:3), "Ингульца" (0:1), "Мариуполя" (0:0), "Колоса" (0:0) и "Руха" (0:2), не отличаясь в воротах соперников 518 минут.

Также отметим, что для Нуриева этот мяч стал девятым в чемпионате, а в целом для команды 13-м.

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Минай Анатолий Нуриев
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Источник:
Футбол1/2/3

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